RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai miatt áll a bál Liverpoolban; csillagászati összegért vinnék a magyar futballsztárt

Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sportcikkei a héten. Szoboszlai Dominik miatt is bírálják az edzőjét; Sallai Rolandért rengeteget fizethet a PL-csapat; távozni akar a Fradi egyik legjobbja.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.05.24. 15:00
szoboszlai dominik Mohammed Abu Fani Galatasaray arne slot Fradi liverpool sallai roland

Szoboszlai Dominik és kritikák kereszttüzébe került edzője, Arne Slot liverpooli helyzete vitte a prímet olvasóinknál a mögöttünk hagyott héten.

Arne Slot (balra) egyre több kritikát kap, az egyiket Szoboszlai Dominik ide-oda tologatása miatt
Arne Slot (balra) egyre több kritikát kap, az egyiket Szoboszlai Dominik ide-oda tologatása miatt          Fotó: AMA

Rajtuk kívül Sallai Roland neves kérőjére és vételárára, illetve az FTC egyik legjobb futballistájának távozási szándéka keltette fel leginkább a Metropol olvasóinak kíváncsiságát május 18. és 24. között. Az alábbiakban ízelítőt adunk a legnépszerűbb sportcikkeinkből, azaz íme, a Heti Top rovatunk:

Szoboszlai Dominik miatt is támadják Arne Slotot

A Liverpool idei kiábrándító szereplése kapcsán egyre több helyről, és egyre több okból kritizálják Arne Slot vezetőedzőt. A klub fejesein kívül már mindenki a távozását követeli, a Football365 portál pedig brutálisan kritikus ítéletet fogalmazott meg: összegyűjtöttek 20 okot a holland tréner menesztésére.

Az érvek között szerepel Szoboszlai Dominik ügye is. Esetében nehezen magyarázható: hogy egy ilyen kaliberű játékos, aki ráadásul az együttes húzóembere, gyakran nem a legjobb posztján szerepel.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

*

Őrült összegért viheti Sallai Rolandot az El-győztes

Második török bajnoki címe bebiztosítása és megünneplése után Sallai Roland csak úgy áradozott a Galatasarayról és szurkolóiról. Elmondása szerint remekül érzi magát az isztambuli sztárcsapatban; szereti az edzőjét és megszerette a rá kiosztott jobbhátvéd posztot is; máris a következő sikerekre éhezik; és bár hallott az iránta érdeklődő klubokról, de a Galatánál akar maradni. 

A főnökei is ragaszkodnak hozzá, csak „csillagászati összegért” engednék el – csakhogy a jelek szerint erre is hajlandó érte egy angol Bajnokok Ligája-csapat. Sajtóhírek szerint az immár biztos Bajnokok Ligája-induló, Európa-liga-győztes Aston Villa akár 30 millió eurót (11 milliárd forint) sem sajnálna Sallaiért.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

*

Muhammed Abu Fani elvágyik a Fradiból

Hajnal Tamás szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével az FTC-nél. Az NB I-ben ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes csapat sportigazgató megerősítette, hogy egyik legjobbjuk, Mohammed Abu Fani a nyáron távozhat a Ferencvárostól.

Az izraeli labdarúgó eladásáról konkrét tárgyalások zajlanak a Fradi és a szerb Crvena zvezda illetékesei között. A Ferencvárost korábban irányító Dejan Sztankovics szeretné a csapatában tudni.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu