Szoboszlai miatt áll a bál Liverpoolban; csillagászati összegért vinnék a magyar futballsztárt
Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sportcikkei a héten. Szoboszlai Dominik miatt is bírálják az edzőjét; Sallai Rolandért rengeteget fizethet a PL-csapat; távozni akar a Fradi egyik legjobbja.
Szoboszlai Dominik és kritikák kereszttüzébe került edzője, Arne Slot liverpooli helyzete vitte a prímet olvasóinknál a mögöttünk hagyott héten.
Rajtuk kívül Sallai Roland neves kérőjére és vételárára, illetve az FTC egyik legjobb futballistájának távozási szándéka keltette fel leginkább a Metropol olvasóinak kíváncsiságát május 18. és 24. között. Az alábbiakban ízelítőt adunk a legnépszerűbb sportcikkeinkből, azaz íme, a Heti Top rovatunk:
Szoboszlai Dominik miatt is támadják Arne Slotot
A Liverpool idei kiábrándító szereplése kapcsán egyre több helyről, és egyre több okból kritizálják Arne Slot vezetőedzőt. A klub fejesein kívül már mindenki a távozását követeli, a Football365 portál pedig brutálisan kritikus ítéletet fogalmazott meg: összegyűjtöttek 20 okot a holland tréner menesztésére.
Az érvek között szerepel Szoboszlai Dominik ügye is. Esetében nehezen magyarázható: hogy egy ilyen kaliberű játékos, aki ráadásul az együttes húzóembere, gyakran nem a legjobb posztján szerepel.
Őrült összegért viheti Sallai Rolandot az El-győztes
Második török bajnoki címe bebiztosítása és megünneplése után Sallai Roland csak úgy áradozott a Galatasarayról és szurkolóiról. Elmondása szerint remekül érzi magát az isztambuli sztárcsapatban; szereti az edzőjét és megszerette a rá kiosztott jobbhátvéd posztot is; máris a következő sikerekre éhezik; és bár hallott az iránta érdeklődő klubokról, de a Galatánál akar maradni.
A főnökei is ragaszkodnak hozzá, csak „csillagászati összegért” engednék el – csakhogy a jelek szerint erre is hajlandó érte egy angol Bajnokok Ligája-csapat. Sajtóhírek szerint az immár biztos Bajnokok Ligája-induló, Európa-liga-győztes Aston Villa akár 30 millió eurót (11 milliárd forint) sem sajnálna Sallaiért.
Muhammed Abu Fani elvágyik a Fradiból
Hajnal Tamás szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével az FTC-nél. Az NB I-ben ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes csapat sportigazgató megerősítette, hogy egyik legjobbjuk, Mohammed Abu Fani a nyáron távozhat a Ferencvárostól.
Az izraeli labdarúgó eladásáról konkrét tárgyalások zajlanak a Fradi és a szerb Crvena zvezda illetékesei között. A Ferencvárost korábban irányító Dejan Sztankovics szeretné a csapatában tudni.
