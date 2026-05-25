RETRO RÁDIÓ

Nem volt már idő bemenni a kórházba: otthon született meg az anyuka gyermeke

Hamar felpörögtek az események. Otthon született meg a kismama második gyermeke.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 12:25
kisbaba Országos Mentőszolgálat Megszületett mentő otthon

Csodálatos történetről számolt be a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Egy anyuka a napokban az otthonában adott életet második gyermekének.

mentő mentőautó
Egy fővárosi kismamához riasztották a mentőket Fotó: Gabor Zoltan / Ripost

Otthon született meg a kisbaba

Mint írták, a napokban a fővárosban kérték bajtársaink segítségét egy 38 hetes kismamához, akinek éjszaka kezdődtek fájásai otthonában, majd az események váratlanul felgyorsultak és a fájások rohamosan sűrűsödni kezdtek. A vonal másik végén mentésirányító bajtársnő azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és a koraszülöttmentőket, miközben vizsgálatra instruálta a bátor apukát, aki jelezte, hogy a hajas fejbőr már látható.

Bajtársnőnk pillanatok alatt felkészítette a szülőket a kicsi érkezésére és végig segítette a szülés folyamatát. Az édesanya, férje és a mentésirányítás közreműködésével perceken belül életet adott második kisfiának, Zalánnak, aki rögtön hangos sírással üdvözölte családját. Ekkor már bátyja is felébredt és izgatottan köszöntötte a kistesót. A helyszínre érkező bajtársaink ellátták az egészséges babát és büszke anyukáját, majd stabil állapotban kórházba szállították őket

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu