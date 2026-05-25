Nem volt már idő bemenni a kórházba: otthon született meg az anyuka gyermeke

Csodálatos történetről számolt be a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Egy anyuka a napokban az otthonában adott életet második gyermekének.

Egy fővárosi kismamához riasztották a mentőket Fotó: Gabor Zoltan / Ripost

Otthon született meg a kisbaba

Mint írták, a napokban a fővárosban kérték bajtársaink segítségét egy 38 hetes kismamához, akinek éjszaka kezdődtek fájásai otthonában, majd az események váratlanul felgyorsultak és a fájások rohamosan sűrűsödni kezdtek. A vonal másik végén mentésirányító bajtársnő azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és a koraszülöttmentőket, miközben vizsgálatra instruálta a bátor apukát, aki jelezte, hogy a hajas fejbőr már látható.

Bajtársnőnk pillanatok alatt felkészítette a szülőket a kicsi érkezésére és végig segítette a szülés folyamatát. Az édesanya, férje és a mentésirányítás közreműködésével perceken belül életet adott második kisfiának, Zalánnak, aki rögtön hangos sírással üdvözölte családját. Ekkor már bátyja is felébredt és izgatottan köszöntötte a kistesót. A helyszínre érkező bajtársaink ellátták az egészséges babát és büszke anyukáját, majd stabil állapotban kórházba szállították őket

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett posztjában.