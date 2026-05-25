Pillangókisasszony: Debrecenben tanítja a gyerekeket a lepkék életéről
Sokan még a hernyóktól is idegenkednek, egy fiatal debreceni lány viszont bebizonyította, hogy a szeretet és a tudás minden félelmet képes legyőzni. A gyerekek kedvence, a Pillangókisasszony ma már óvodákban és iskolákban mutatja meg a gyerekeknek, hogyan válik egy aprócska bábból a világ legszebb, színpompás lepkéje.
Egy debreceni panellakás negyedik emeletén kinyílik egy ajtó és odabent több mint kilencven hernyó rágcsál békésen, miközben a szoba sarkában, egy óriási hálóban azúrlepkék bontogatják szárnyaikat. Nem egy tündérmese kezdete ez, hanem Olajos Petra mindennapjai, akit a környezetében egyre többen csak úgy ismernek: a Pillangókisasszony. Petra bár turizmust végzett és jelenleg egy call centerben dolgozik, szabadidejében egy egészen varázslatos, itthon még kevesek által ismert világba kalauzolja el a legkisebbeket rendhagyó edukációs óráival.
A Pillangókisasszony iskolákban és óvodákban tanítja a lepkék titkos életét
Petra néhány évvel ezelőtt még úgy gondolta, a lepkék világa kimerül azokban a fajokban, amelyeket a hazai réteken látni. Aztán egy nap szembejött vele egy videó a TikTokon és minden megváltozott.
Teljesen kalitkába voltam zárva, nem is tudtam, hogy ilyen gyönyörű, izzó kék lepkék léteznek a világon! Ő volt a Morpho Peleides, azaz az azúrlepke. Azonnal beleszerettem. Jött az érzés, hogy kell nekem egy ilyen csoda. Rendeltem is az internetről egyetlen bábot, mert ha én valamit elhatározok, annak úgy kell lennie
– meséli nevetve.
A báb megérkezett, kikelt, és a kezdeti hobbiból hamarosan mély, mindent elsöprő szenvedély lett. Petra olvasni kezdett a lepkékről, mindent megtanult velük kapcsolatban és ma már szinte szakértőként gondozza a trópusi és különleges fajokat.
Petra ma már nemcsak nézője a közösségi médiának, hanem aktív tartalomgyártóként maga is inspirál másokat. Saját TikTok-oldalt indított, ahová rendszeresen feltölti a varázslatos átalakulásokat: követői ámulva nézhetik végig a videókon a petékből kikelő hernyók mindennapjait és azt a csodálatos, felemelő pillanatot, amikor egy-egy egzotikus lepke előbújik a bábjából.
Lepke vagy pillangó? Nem ugyanaz!
Petra előadásain a gyerekek – és gyakran a felnőttek is – egy nagyon fontos alapigazságot tanulnak meg legelőször. Lepke és pillangó: sokan ugyanis szinonimaként használják ezt a két szót, pedig biológiailag nagy különbség van köztük.
Minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó! Ezt így szoktuk mondani. A lepkék a rovarok osztályának utolsónak kifejlődött rendje. Ezen a nagyságrenddel nagyobb csoporton belül léteznek különféle családok: például a tarkalepkefélék, a fehérlepkefélék és ezek közül csupán az egyik, kisebb család a pillangóké. A pillangó tehát a lepkék világának csak egy apró szelete
– meséli tudományosan Petra.
Rovarok osztálya:
- Lepkék rendje (Lepidoptera)
- Pillangók családja (Papilionidae)
- Tarkalepkék családja (Nymphalidae)
- Fehérlepkék családja (Pieridae)
Hogyan kell „babusgatni” egy lepkebábot a panelben?
Sokan kérdezik Petrától, mennyire nehéz egy nem természetes környezetben életre hívni ezeket a törékeny lényeket. Szerinte a titok a megfelelő körülmények precíz biztosításában rejlik.
Hőmérséklet: Folyamatosan 22–26°C között kell tartani a helyiséget.
Páratartalom: Egy jó 60–80%-os páratartalom szükséges, amit kézi vizes spricceléssel remekül lehet biztosítani.
Biztonság: A lakásban szabadon sosem repkednek, mert a szekrények vagy az ágy mögött könnyen összetörnék a szárnyukat. Petra szobájában egy két méter magas speciális lepkeháló biztosítja a biztonságos otthont számukra.
A szárnyas lakók száma folyamatosan változik, hiszen a kifejlett lepkék élete meglehetősen rövid: fajtától függően van, amelyik csak 7–10 napig él, míg mások akár 2–6 hónapig is elélnek. Petra jelenleg két azúrlepke, közel 90 hernyó és mintegy 100 darab pete büszke tulajdonosa. Neveket nem ad nekik, hiszen nehéz lenne őket megkülönböztetni és érzelmileg is nehezebb lenne a búcsú, így mindannyian egyetlen közös, becéző nevet kaptak: ők a „Lepkik”.
Rendhagyó órák az iskolákban és óvodákban
Petra nem tartja meg magának ezt a csodát; rendszeresen jár óvodákba és iskolákba Debrecenben és környékén, hogy 45 perces természetismereti órák keretében hozza közelebb a gyerekekhez a természetet. Az ötlet mögött egy nagyon személyes élmény áll.
Amikor elkezdtem hernyókat is nevelni, az elején rettegtem tőlük. Két évbe telt, mire megmertem fogni őket. Utólag jöttem rá, hogy azért féltem, mert nem volt birtokomban a tudás. Nem tudtam, hogy nem bánt, nem tesz kárt bennem. Ezt akarom átadni a gyerekeknek is: ha van tudásuk, nem fognak félni az újtól és az ismeretlentől
– meséli Petra.
Az órák fantasztikus hangulatban, óriási zsivajban telnek, a figyelem egy percre sem lankad. Petra interaktív bemutatót tart: a gyerekek kézbe vehetnek egy kis dobozkát az icipici petékkel, alig hiszik el, amikor megmutatja nekik, mekkora óriáslepke fejlődik ki belőle. A bátrabbak a hernyókat is megsimogathatják, a hordozható lepkehálóban pedig premier plánban nézhetik végig, hogyan lakmározik a pillangó egy narancsszeletből.
„Én ilyet már láttam a kertünkben!”
A gyerekek nyitottsága és határtalan fantáziája mindig tartogat emlékezetes pillanatokat. Petra mosolyogva idézi fel az egyik legcukibb történetet:
Éppen a csodálatos, trópusi azúrlepkékről meséltem a gyerekeknek, és mutattam nekik a képeket erről a különleges, izzó kék fajról. Egyszer csak az egyik kislány teljesen magabiztosan, csillogó szemmel bekiabálta: én ilyet már láttam a kertünkben! Annyira édes volt! Nyilván egy hazai fajt láthatott, vagy egy mesebeli élményt kötött össze a valósággal, de egyszerűen imádtam a lelkesedését, hogy mindenképpen hozzá szeretett volna tenni valami szépet a beszélgetéshez
– meséli mosolyogva.
Egy tévhit, amit a Pillangókisasszony eloszlat:
„Ne fogd meg, mert lejön a pora és nem tud repülni!” Petra elárulta, hogy ez ebben a formában tévhit. Ha lekopik egy kis hímpor, a lepke még ugyanúgy tud repülni, maximum a rejtőzködő mintázata sérül. A valódi ok, amiért nem szabad őket fogdosni az iskolában, az, hogy a lepkék és a pillangók rendkívül törékenyek és sérülékenyek, az órákon éppen ezért a lepkék érintése szigorúan tilos, a gyerekek azonban ezt a nyitottságuk mellett is maximálisan tiszteletben tartják.
Egy parádés potyautas és a jövőbeli álmok
A hernyónevelés persze olykor vicces helyzeteket is szül. Petra mosolyogva emlékszik vissza arra a napra, amikor egy Actias Luna (amerikai holdasszövő) lepkepár talált egymásra nála. Petra épp elment otthonról, hogy friss tápnövényt szedjen a hernyóknak, mire hazaért, a nőstény lepke kiszökött a hálóból.
Konkrétan a szobában kezdte el elpotyogtatni a petéit, teljesen random helyekre. Próbáltam mindent felforgatni, de nem találtam meg az összeset. Másfél hét múlva aztán a lakás legkülönbözőbb pontjain kúszó hernyókba botlottam!
– meséli a vidám történetet.
Arra a kérdésre, hogy van-e még nagy álma, Petra azonnal rávágja:
A Graellsia isabellae, azaz a spanyol holdlepke! Ez egy gyönyörű éjjeli lepkefajta, ám mivel Spanyolországban szigorúan védett, tartása és beszerzése szinte lehetetlen a szigorú törvények miatt.
Addig is, míg az álomfaj elérhetővé válik, Petra folytatja misszióját az iskolapadok között. Célja változatlan: megmutatni a világnak, hogy a természet tele van apró, törékeny csodákkal, amelyekre vigyáznunk kell.
