Pillangókisasszony: Debrecenben tanítja a gyerekeket a lepkék életéről

Egy debreceni panellakás negyedik emeletén kinyílik egy ajtó és odabent több mint kilencven hernyó rágcsál békésen, miközben a szoba sarkában, egy óriási hálóban azúrlepkék bontogatják szárnyaikat. Nem egy tündérmese kezdete ez, hanem Olajos Petra mindennapjai, akit a környezetében egyre többen csak úgy ismernek: a Pillangókisasszony. Petra bár turizmust végzett és jelenleg egy call centerben dolgozik, szabadidejében egy egészen varázslatos, itthon még kevesek által ismert világba kalauzolja el a legkisebbeket rendhagyó edukációs óráival.

Pillangókisasszony a világ egyik legnagyobb lepkéjével, az atlaszlepkével Fotó: Beküldött

A Pillangókisasszony iskolákban és óvodákban tanítja a lepkék titkos életét

Petra néhány évvel ezelőtt még úgy gondolta, a lepkék világa kimerül azokban a fajokban, amelyeket a hazai réteken látni. Aztán egy nap szembejött vele egy videó a TikTokon és minden megváltozott.

Teljesen kalitkába voltam zárva, nem is tudtam, hogy ilyen gyönyörű, izzó kék lepkék léteznek a világon! Ő volt a Morpho Peleides, azaz az azúrlepke. Azonnal beleszerettem. Jött az érzés, hogy kell nekem egy ilyen csoda. Rendeltem is az internetről egyetlen bábot, mert ha én valamit elhatározok, annak úgy kell lennie

– meséli nevetve.

A báb megérkezett, kikelt, és a kezdeti hobbiból hamarosan mély, mindent elsöprő szenvedély lett. Petra olvasni kezdett a lepkékről, mindent megtanult velük kapcsolatban és ma már szinte szakértőként gondozza a trópusi és különleges fajokat.

Ezekből a lepkebábokból csodaszép lepkék lesznek Fotó: Beküldött

Petra ma már nemcsak nézője a közösségi médiának, hanem aktív tartalomgyártóként maga is inspirál másokat. Saját TikTok-oldalt indított, ahová rendszeresen feltölti a varázslatos átalakulásokat: követői ámulva nézhetik végig a videókon a petékből kikelő hernyók mindennapjait és azt a csodálatos, felemelő pillanatot, amikor egy-egy egzotikus lepke előbújik a bábjából.

Lepkéi sokszor vannak kézben, szeretik a „babusgatást” Fotó: Beküldött

Lepke vagy pillangó? Nem ugyanaz!

Petra előadásain a gyerekek – és gyakran a felnőttek is – egy nagyon fontos alapigazságot tanulnak meg legelőször. Lepke és pillangó: sokan ugyanis szinonimaként használják ezt a két szót, pedig biológiailag nagy különbség van köztük.

Minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó! Ezt így szoktuk mondani. A lepkék a rovarok osztályának utolsónak kifejlődött rendje. Ezen a nagyságrenddel nagyobb csoporton belül léteznek különféle családok: például a tarkalepkefélék, a fehérlepkefélék és ezek közül csupán az egyik, kisebb család a pillangóké. A pillangó tehát a lepkék világának csak egy apró szelete

– meséli tudományosan Petra.

Rovarok osztálya: Lepkék rendje (Lepidoptera)

Pillangók családja (Papilionidae)

Tarkalepkék családja (Nymphalidae)

Fehérlepkék családja (Pieridae)

Hogyan kell „babusgatni” egy lepkebábot a panelben?

Sokan kérdezik Petrától, mennyire nehéz egy nem természetes környezetben életre hívni ezeket a törékeny lényeket. Szerinte a titok a megfelelő körülmények precíz biztosításában rejlik.