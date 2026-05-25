Megrendítő tragédia: holtan találtak rá a fiatal testépítőre - részletek

A rendőrség vizsgálja a tragédia okát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 09:45
Módosítva: 2026.05.25. 09:45
Lesújtó tragédia történt: holtan találtak rá egy fiatal testépítő. Az influenszer 22 éves volt. A brazil tartalomgyártót, Gabriel Ganleyt szombat reggel (május 23.) a konyhája padlóján feküdt élettelenül São Paulóban.

Holtan találtak rá a fiatal testépítőre Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Gabriel halálát „gyanúsnak” minősítették, annak ellenére, hogy a helyszínen nem találtak nyilvánvaló erőszakos cselekményre utaló nyomokat; a nyomozó hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Nem megerősített információk szerint Gabriel hipoglikémiában, azaz veszélyesen alacsony vércukorszintben halt meg.

Ez az állapot halálos kimenetelű lehet, mivel a glükóz az agy és az idegrendszer fő energiaforrása. Ezekre a jelentésekre azonban egyelőre nem érkezett hivatalos válasz a hatóságoktól. Gabrielnek több mint kétmillió követője van az Instagram-oldalán, a halála bejelentése után pedig sorra érkeznek a részvét nyilvánító üzenetek a rajongóktól.

Ganley, kivételes példakép voltál, aki világszerte milliókat inspirált. Nyugodj békében

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Mielőtt Gabriel online fitnesz-influenszerként vált ismertté, és rendszeresen megosztotta edzésvideóit, amelyek bemutatták intenzív edzőtermi rutinját, a volt testnevelés-hallgató versenyszerű Pokémon-játékos volt, karrierje csúcsán Latin-Amerika legjobb nyolc játékosa között szerepelt. Gabriel korábban hangsúlyozta, hogy nem csupán digitális influenszerként tekintett magára, hanem olyan sportolóként, aki az internetet szakmai eszközként használja - írja a Daily Star.

 

