Budapesten bulizott Jason Statham – testőrei alaposan megszenvedték a helyzetet

A munka sokszor akár szórakozásként is megélhető – ezt már azok is megtapasztalhatták, akik A kém című film forgatásán Jason Statham mellett dolgoztak. Burai Kálmán most felidézte, hogy mi történt Budapesten, amikor a világhírű akciósztár a következő nagy sikerfilmjén dolgozott nálunk.

Jason Statham Budapesten szórakozott

Jason Statham Budapesten járt

Burai Kálmán, a The Plot Casting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. A Borssal nemrég megosztott története pár évvel ezelőtt játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek királya, Jason Statham. De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani?

„A Spy (A kém) című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak” – kezdte Kálmán.

„Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell-, derék- és csípőméret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsák be a fényeket és a kamerát, így nem a színészt „terheli” ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott.

Nemcsak Statham esetében volt nehéz megfelelő embert találni. 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek.”

Jason Statham a Bálnánál partizott

A vígjáték forgatásán a csúcspont kétségkívül az volt, amikor a Bálna elé szervezett bulijelenet igazi partiba csapott át, Jason Stathammel a főszerepben.

„A Spy (A kém) forgatása dübörgött, igazi humoros, jókedvű csapat dolgozott együtt. A vígjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a Bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán Eurovíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi partihangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehova, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben” – emlékezett vissza Burai.