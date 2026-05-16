Szívsebész figyelmeztet: ezek az ételek teszik tönkre a szívet

A népszerű szívsebész, Dr.Philip Ovadia több mint 3000 szívműtétet végzett már, és állítása szerint sok problémát olyan ételek okoznak, amelyek szinte minden konyhában megtalálhatók. A sebész szerint összesen 11 olyan élelmiszer van, amelyet mindenkinek azonnal ki kellene iktatnia az étrendjéből.

A szívsebész szerint ezek az ételek okoznak károkat a szívben

A szakember azt mondta, a műtétek során szinte pontosan meg tudja állapítani, mit evett korábban a páciense.

Ezek az ételek inzulinrezisztenciát okoznak, krónikus gyulladást váltanak ki, és lassan tönkreteszik a szívet

- mondta az orvos.

Elmagyarázta, hogy gyakran találkozik puha, instabil és erősen gyulladt plakkokkal az erekben, amelyek hirtelen megrepednek és elzárják az artériát. Emellett olyan kemény, elmeszesedett plakkokat is lát, amelyek fokozatosan akadályozzák a vér áramlását.

A legtöbben szerinte a vörös húsokat, a telített zsírokat és a sót tartják a fő bűnösnek, ő azonban úgy véli, a valódi problémát a nagymértékben feldolgozott szénhidrátok jelentik. A szívsebész szerint a szívrohamot előidéző plakkok kialakulásának fő okai az inzulinrezisztencia, a tartósan magas vércukorszint, a gyulladás és a hasi zsír.

Szerinte az alábbi ételeket teljesen ki kellene iktatni az étrendből:

fehér kenyér

bagelek

reggelizőpelyhek

sós kekszek

tésztafélék

chips

müzliszeletek

ízesített joghurtok

gyümölcslevek

instant zabkása

a legtöbb csomagolt teljes kiőrlésű termék

Ezek az ételek újra és újra megemelik a vércukor- és inzulinszintet, elősegítik a krónikus gyulladást és a hasi zsír lerakódását. Pontosan olyan gyulladásos környezetet teremtenek, amelyből kialakulnak azok a veszélyes plakkok, amelyeket hetente látok a műtőben

- fejtette ki a szívsebész.

A szakember azt tanácsolja, hogy az emberek hagyják el a feldolgozott szénhidrátokat, és helyettük valódi, természetes ételeket fogyasszanak, például zöldségeket, állati fehérjéket és természetes formában lévő egészséges zsírokat.

Egy másik szívsebész, Jeremy London is egyetértett abban, hogy az erősen feldolgozott élelmiszerek komoly veszélyt jelentenek a szívre. Szerinte kerülni kell azokat a termékeket, amelyek tele vannak adalékanyagokkal és mesterséges összetevőkkel, miközben kevés valódi tápanyagot tartalmaznak. Lényegében minden olyan ételt érdemes elkerülni, amit a nagymamád biztosan nem tartott volna a konyhájában - írja a LADBible.