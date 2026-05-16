„A sötétségből a halhatatlanságba” - Elvesztett gyermek és örök lámpaláz kísérte Máthé Erzsi drámai életútját, 99 éves lenne a művésznő
Kevés olyan művésze volt a magyar színjátszásnak, aki annyi méltósággal és belső erővel viselte volna a sors kegyetlen csapásait, mint ő. Idén május 16-án lenne 99 éves Máthé Erzsi, a Nemzet Színésze, aki bár minden létező szakmai elismerést megkapott, a szívében hordozott fájdalomra soha nem talált gyógyírt.
Máthé Erzsi, aki budafoki szegénységből indult, Mertz Erzsiként látta meg a napvilágot és nemcsak a sikerért, de a puszta létéért is megküzdött. A II. világháború után sváb származása miatt családját kitelepítették, otthonukat elkobozták ez a korai trauma alapozta meg azt a keménységet és fegyelmet, ami későbbi szerepeit is jellemezte.
Máthé Erzsi gyermeke 1 éves volt, amikor elhunyt
Bár a színpadon fenséges királynőként vagy harsány komikaként tündökölt, magánéletén egy olyan seb tátongott, ami soha nem gyógyult be. Első férjével, Szendrő Józseffel közös kisfiuk mindössze egyéves volt, amikor agyhártyagyulladásban meghalt. Máthé Erzsi számára ez a veszteség feldolgozhatatlan maradt: évtizedekkel később, 2002-ben alapítványt hozott létre a koraszülöttek mentésére, mintha ezzel próbálná jóvátenni a jóvátehetetlent.
Rettegés a függöny mögött
Döbbenetes belegondolni, hogy a színésznő, aki hét évtizeden át uralta a világot jelentő deszkákat, élete végéig küzdött a bénító lámpalázzal. Egy gyerekkori megjegyzés – miszerint sosem lesz belőle színésznő – úgy beleégett a lelkébe, hogy minden fellépés előtt szorongott. Ennek ellenére profizmusa legendás volt: hosszú pályafutása alatt mindössze egyetlen alkalommal sült bele a szövegébe. Számára a külvilág megszűnt létezni, ha szerepbe bújt; a színház volt az egyetlen menedék, ahol felejteni tudta magánéleti kudarcait.
Csendes búcsú a négy fal között
Élete utolsó évtizedében a művésznő visszavonult. A koronavírus-járvány alatt teljesen elszigetelődött a világtól, budapesti lakásában ápolója segítette a nap 24 órájában. Szívműtétje és pacemakere miatt nehezen mozgott már, de zengő hangja és éles esze a végsőkig megmaradt.
2023 májusában, néhány nappal a 96. születésnapja előtt érkezett a hír: a Nemzet Színésze csendben elaludt. Emlékét nemcsak a Fekete város Marjáknéja vagy a Szeszélyes évszakok felejthetetlen kabaréjelenetei őrzik, hanem az az emberi tartás is, amivel a legmélyebb gyászból is képes volt újra és újra színpadra állni. Máthé Erzsi nemcsak eljátszotta a drámát, ő maga volt a dráma, a túlélés és a hűség szobra.
