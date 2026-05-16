A poklok poklát járta meg Pirner Alma, egykori rúdtáncos

Pirner Alma elképesztő sikerei ellenére nem volt boldog, ugyanis szorongást és pánikrohamokat váltott ki nála maximalizmusa. Annyira meg akart felelni mindenkinek, miközben számtalan előítélettel szembe kellett néznie. Alma hosszú hónapok küzdelmei után ébredt rá a megoldásra: szakmát váltott és most a saját történetéből tanulva holisztikus coachként segít másokon – írja a Bors.

Pirner Alma Fotó: TV2

Pirner Alma élete 180 fokos fordulatot vett

A női önismeret, a belső fejlődés és a lelki béke keresése vált élete középpontjává. Ehhez pedig az kellett, hogy rájöjjön, nem a megfelelő embereknek akart bizonyítani, azok után, hogy a rúdtánc miatt sokan előítéletekkel fogadták őt. Épp ezért realizálta, azt az energiát, amit mások lenyűgözésére akar fordítani, önmagába kell inkább fektetnie.

A női lélek és test szorosan összekapcsolódik

- közölte, kiemelve:

A nők addig zsigerelik ki magukat, amíg azt mondja a test, hogy na, most álljál le!

- utalt arra, hogy bizony a nőgyógyászati eredetű problémák hátterében is sokszor ez a tényező áll. Az, hogy a feszített tempó miatt megváltozik a test és torzul a lélek.