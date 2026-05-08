Lábas Viki döbbenetes vallomása: „Nem volt még ilyen jó szakításom”

A Margaret Island az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar zenekarává nőtte ki magát. A különleges hangzásvilág, az érzelmes dalszövegek és a telt házas koncertek miatt rengetegen szerették a csapatot, így sok rajongót váratlanul ért, amikor bejelentették, hogy lezárják a közös történetüket. Lábas Viki a Petőfi Rádióban elárulta, hogy a háttérben már jóval korábban megszületett a döntés, és mint kiderült, a tagok tudatosan készültek arra, hogy méltó módon búcsúzzanak el a közönségtől és egymástól is.

Lábas Viki és a zenekar közösen döntött a Margaret Island feloszlása mellett

Lábas Viki: „Nagyon szépen végigvittük”

Lábas Viki énekesnő elárulta, hogy a külvilággal ellentétben náluk nem volt drámai szakítás vagy veszekedés. Sőt, már egy évvel korábban tudták, hogy a zenekar története hamarosan véget ér.

Nagyon röviden, mi jól váltunk el, minden előítélettel szemben. Mindenki azt kérdezi, hogy durrogtatunk-e egymásra vagy rosszban vagyunk-e. Nagyon szépen végigvittük ezt. Előtte egy évvel tudtuk, hogy mi lesz, és elkezdtünk járni coach-hoz. Kiderült, hogy mind a hármunk útja másfele mutat

– mesélte őszintén a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában.

Az énekesnő szerint nagyon fontos volt számukra, hogy a Margaret Island ne egy rossz emlékként érjen véget, hanem úgy búcsúzzanak el, hogy arra később is jó szívvel tudjanak visszagondolni. Ezért próbáltak minden koncertet és közös pillanatot tudatosan megélni az utolsó turnén.

A búcsúkoncertünk sírással egybekötött ölelés volt. Próbáltunk nagyon jelen lenni az utolsó turnénkon, és úgy lezárni ezt a tizenegy évet, hogy az méltó legyen a Margaret Islandhez. Nagyon sajnálom, ha ez valakit hidegzuhanyként ért, de ilyen ez a popszakma

– fogalmazott.

„Mi nem megélhetési zenészek voltunk”

A Margaret Island az évek alatt az ország egyik legnépszerűbb koncertzenekarává vált, dalaik milliós hallgatottságot értek el, fesztiválok és arénás koncertek követték egymást. Éppen ezért sokan nem értették, miért döntöttek a befejezés mellett, amikor kívülről minden működött.

Lábas Viki szerint azonban pont ez volt a lényeg. Nem akarták megvárni azt a pontot, amikor már csak kötelességből vagy anyagi okok miatt maradnak együtt.

Mi nem megélhetési zenészek voltunk sohasem, hanem az örömért zenéltünk. Nem akartuk azt az utat végigjárni, hogy csak azért vagyunk jóban, mert a pénz összetartja ezt a produkciót

– mondta.