Lábas Viki: Brutálisan nehéz évem volt, kilöktek a szakadék szélére

Viharos év volt 2025 Lábas Viki számára, de úgy érzi, hogy jön felfelé. Egy művészeti esten dolgozik, amelyre már minden jegy elkelt: ő maga is megpróbált venni interneten rokonok, barátok számára, de elfogyott az összes. Sok energiát fektet a megújulásba, és erősen bízik abban, hogy ezt majd visszaadja neki a sors.

Lábas Vikinek viharos volt 2025 (Fotó: Czinege Melinda / mw archív)

Nagyon sok változás volt 2025-ben, nagyon sok szembenézés. Igazából én nagyon szeretek szenvedni, és idén nagyon sokat tudtam szenvedni... magamtól is, meg minden mástól

– ezzel kezdte a beszámolót az énekesnő.

Az év vége felé az fogalmazódott meg bennem, hogy ez kellett ahhoz, hogy talpra álljak, hogy kicsit határozottabb legyek. Kilöktek a szakadék szélére: mit kezdesz magaddal? Igazából a felkapaszkodási fázisban vagyok, hogy mit tudok újraépíteni, mit tudok másképp csinálni, akár jobban, akár rosszabbul

– folytatta a történetét, hozzátéve, most van egy olyan érzése, hogy ha elront valamit, akkor azt végre ő rontja el, nem más miatt romlik el.

Lábas Viki koncertje egy komplex előadói est lesz

„Ha dolgozom, akkor csak magamért dolgozom, nem mások helyett. Ez egy tök jó dolog, de ez nagyon nehéz” – fejtegette Lábas Viki, aki Tóth Laura rendezővel, koreográfussal dolgozik, és Az én szívem játszik című művészeti esten lesz látható. Mint mondta, neki ez az előadás valamiféle feloldás lesz, táncol, énekel, új dalokat is ígér.

A premierje a Müpában lesz majd március 1-jén, erre már minden jegy elfogyott. Az énekesnő azt ígéri, ha addig történik vele valami számottevő, az is belekerül a programba: amúgy hat részre bontotta eddigi életét, ezt látni fogják a nézők is. Olyan témákat érint majd, mint a generációs örökségek, a nőiség határai. „Kicsit ilyen pszicho az egész… ez egy indulás, majd meglátjuk, hova fut ki” – tette hozzá.

Lábas Viki úgy érzi, lassan erősödik (Fotó: Kiss Annamarie / mw archív)

Azért tudom ezt komolyabban venni, mert pont az a lényege, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a táncosok is mennyire fontosak. Én ezzel tudom támogatni őket. Ez amúgy elég depresszív darab, elég sok olyan dal van benne, ami nekem nagyon fáj, és nagyon mélyről jön, de közben beletettünk direkt olyan részeket, amelyek a reményről, a hétköznapi boldogságkeresésről szólnak.

„Én most ebben vagyok, ez az év nagyon nehéz volt, nagyon sok kihívással, nagyon sok kapcsolatot kellett lekerekítenem, nagyon sok mindentől kellett leválasztanom magam. Azt érzem, hogy erősebbé kezdek válni” – magyarázta az énekesnő a Lelkizünk? podcastben. Nem volt könnyű gyerekkora, erről korábban is beszélt, tavaly pedig feloszlott a zenekara. Egyszer pedig egy akusztikus zenei felvétel előtt szakítottak vele, azt nagyon rosszul élte meg.

Nekem brutál nehéz évem volt. Ennyire depressziós talán akkor voltam, tizenegy-tizenkét évvel ezelőtt, amikor felkerültem Budapestre. Nehéz év volt nagyon sok szempontból, de reméljük, hogy az élet majd visszaadja azt a sok energiát, amit belefektetünk.

– fogalmazott bizakodón.