„Ez egy csoda” – a kárpátaljai gyermekotthon meghatódva fogadta a leköszönő Fidesz-KDNP-s miniszterek felajánlását

„Harminc éve működünk, de ez egy eget rengető dolog… Egyelőre még csak ötleteink vannak, de nagyon sok tervünk van” – meséli lelkesen Katkó Andrea igazgatónő, akit sűrű teendői között telefonon értük utol.

Gulyás Gergely Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Mint megjegyzi, ők is csak a sajtóból értesültek a nagy hírről: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter és kollégái „búcsúajándékáról”, vagyis arról, hogy a nekik járó tárcavezetői végkielégítést nem veszik fel, hanem arra kérik az új kormányt, hogy – az összes miniszter végkielégítését összeadva százmilliós összeget – utalja át a kárpátaljai Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára, amely most májusban ünnepelte fennállása harmincadik esztendejét egy hálaadó istentisztelettel.

Az intézmény hatalmas és nemes terhet cipel:

százhetven kisebb-nagyobb gyermek lakik a nagydobronyi otthonban, köztük értelmi és testi fogyatékkal élők, árvák, vagy éppen olyanok, akiket a családjukból emelt ki a gyámhatóság, mert nem tudtak számukra megfelelő ellátást biztosítani.

Az örökbefogadások errefelé ugyanolyan nehézkesek, mint Magyarországon, a testvéreket pedig értelemszerűen nem lehet elszakítani egymástól, márpedig az otthon lakói között vannak, akik kilencen testvérek.

„Volt, akit egy tó partján hagytak télen egy papírdobozban, más gyereket a kukából szedtek ki...” – Gui Angéla évek óta rendez jótékonysági futást a kárpátaljai árvákért, de most tényleg nagy a baj, ugyanis fillér nélkül maradhat a gyermekotthon.

Bár nem egyik napról a másikra működnek, mindig vannak nehézségek – például legutóbb az áramszünetek idején egy nagy teljesítményű generátort kellett beszerezniük jókora summáért, mert különben egyszerűen nem tudtak volna mosni a gyerekekre –, most a legnagyobb gondjuk a helyhiány.

„Ez egy lányotthonként működött, 2024-ben jött csak az első két kisfiú, most már harmincon felül vannak fiúcskák, és próbáltunk kialakítani nekik részleget, a nagyobbacskáknak, ők 12 éves korukig vannak itt, de ez a részleg kicsi, szóval egy fiúház mindenképpen szükséges és az utógondozottaknak is lehet egy plusz lehetőség” – sorolja a terveiket Katkó Andrea, hozzátéve, ezt majd akkor tudják pontosabban kigondolni, ha megérkezett a támogatás, és látják, hogy mekkora összegről is van szó, a saját kuratóriumuk pedig döntést tud hozni róla.

A gyermekek Kárpátalja egész területéről érkeznek egyébként ide, akik onnantól kezdve, hogy az otthon átveszik őket, teljes szolgáltatást kapnak: orvosi ellátást (általános orvosi ellátást és ha kell, műtéteket), nevelést, oktatást.

Kiemelt ebből az utóbbi, ami azt jelenti, hogy a kis nebulók tizenegy különböző iskolába járnak. „Nem úgy vagyunk vele, hogy majd lesz, ami lesz, aki tehetséges, úgyis fennmarad, hanem mindenkinek igyekszünk segíteni kibontakoztatni a tehetségét” – mondja az igazgatónő. Ebben aztán van minden, zeneóra, nyelvóra, tánc, énekkar, művészet, sport, és sok program.