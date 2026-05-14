Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön adott tájékoztatást a Tisza-kormány és a leköszönt Fidesz-kormány között zajló átadás-átvételi folyamatról.

2026. április 28-án

A legfontosabb eredmények

Az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet

– jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Gulyás Gergely. A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter felsorolta az elmúlt időszak eredményeit, többek között felhívta a figyelmet a közbiztonság javulására, az illegális migráció megállítására és arra is, hogy sikerült megalkotni Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszerét.

Ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országa

– húzta alá, majd rávilágított, hogy a határokon átívelő nemzetpolitikában is jelentős előrelépések történtek,

a külhoni magyarok érdekében a számos program mellett bevezették a kettős állampolgárságot.

A szegénység visszaszorításában is jelentős eredményeket értek el az elmúlt években:

2010 óta egymillióval csökkent a szegénységben élők száma Magyarországon.

A frakcióvezető felsorolta azokat a gazdasági és stratégiai eredményeket is, amelyeket a leköszönő kormány kiemelten fontosnak tart:

ismét állami tulajdonba került a repülőtér,

csúcson van Magyarország aranytartaléka,

valamint visszavásárolták a MOL-részvényeket is.

Kitért arra is, hogy megszüntették a hálapénz rendszerét az egészségügyben. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az elmúlt négy hétben azon dolgoztak, hogy rendezett állapotban tudják átadni a kormányzást az új kabinet számára. Úgy fogalmazott, azt kérik mindenkitől, hogy az elmúlt éveket a tények és az adatok alapján értékeljék.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.

Komoly eredmények az energiaszuverenitás terén

Ezután Gulyás Gergely átadta a szót Lantos Csaba leköszönő energiaügyi miniszternek. Az exminiszter arról beszélt, hogy a jelek szerint az új kormány is azon a nyomvonalon halad tovább, amelyet az előző kabinet jelölt ki az energetika és a gazdaság területén.

Lantos szerint az elmúlt években komoly eredményeket értek el, különösen az energiaszuverenitás megerősítésében.

Majd kiemelte, hogy Magyarország az akkumulátortechnológia irányába is jelentős lépéseket tett, és már 470 megawattnyi akkumulátorkapacitás működik az országban, részben a háztartásokban is. Véleménye szerint ez fontos alapot jelent a jövő energiaellátása szempontjából.