A leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel
A leköszönő kormány rendezett állapotban tudja átadni a kormányzást az új kabinet számára – mondta Gulyás Gergely az átadás-átvétel részletei kapcsán.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön adott tájékoztatást a Tisza-kormány és a leköszönt Fidesz-kormány között zajló átadás-átvételi folyamatról.
A legfontosabb eredmények
Az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet
– jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Gulyás Gergely. A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter felsorolta az elmúlt időszak eredményeit, többek között felhívta a figyelmet a közbiztonság javulására, az illegális migráció megállítására és arra is, hogy sikerült megalkotni Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszerét.
Ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országa
– húzta alá, majd rávilágított, hogy a határokon átívelő nemzetpolitikában is jelentős előrelépések történtek,
a külhoni magyarok érdekében a számos program mellett bevezették a kettős állampolgárságot.
A szegénység visszaszorításában is jelentős eredményeket értek el az elmúlt években:
2010 óta egymillióval csökkent a szegénységben élők száma Magyarországon.
A frakcióvezető felsorolta azokat a gazdasági és stratégiai eredményeket is, amelyeket a leköszönő kormány kiemelten fontosnak tart:
- ismét állami tulajdonba került a repülőtér,
- csúcson van Magyarország aranytartaléka,
- valamint visszavásárolták a MOL-részvényeket is.
Kitért arra is, hogy megszüntették a hálapénz rendszerét az egészségügyben. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az elmúlt négy hétben azon dolgoztak, hogy rendezett állapotban tudják átadni a kormányzást az új kabinet számára. Úgy fogalmazott, azt kérik mindenkitől, hogy az elmúlt éveket a tények és az adatok alapján értékeljék.
A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
Komoly eredmények az energiaszuverenitás terén
Ezután Gulyás Gergely átadta a szót Lantos Csaba leköszönő energiaügyi miniszternek. Az exminiszter arról beszélt, hogy a jelek szerint az új kormány is azon a nyomvonalon halad tovább, amelyet az előző kabinet jelölt ki az energetika és a gazdaság területén.
Lantos szerint az elmúlt években komoly eredményeket értek el, különösen az energiaszuverenitás megerősítésében.
Majd kiemelte, hogy Magyarország az akkumulátortechnológia irányába is jelentős lépéseket tett, és már 470 megawattnyi akkumulátorkapacitás működik az országban, részben a háztartásokban is. Véleménye szerint ez fontos alapot jelent a jövő energiaellátása szempontjából.
A volt miniszter arról is beszélt, hogy „napelem-boom” zajlott Magyarországon az elmúlt időszakban, ugyanakkor hangsúlyozta: nem elegendő kizárólag a megújuló energiákra építeni. Ezért három új gázturbinás erőmű építését is elindították, amelyek szerinte kulcsszerepet játszhatnak az ország energiaellátásának biztonságában.
Lantos Csaba végül azt mondta, bízik abban, hogy az új kormány alatt is folytatódnak ezek a beruházások, és az építkezések sikeresen befejeződnek. Beszéde végén sok sikert kívánt Kapitány Istvánnak, az új gazdasági és energetikai miniszternek. Ezt követően átadta a szót Navracsics Tibornak.
Navracsics Tibor: Megerősödött a magyar középosztály
Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében rámutatott, hogy az elmúlt években jól láthatóan megerősödött a magyar középosztály. A leköszönő miniszter szerint a
gazdasági és társadalmi mutatók is azt bizonyítják, hogy Magyarország felzárkózása folyamatos volt az elmúlt másfél évtizedben.
Navracsics kiemelte, hogy Magyarország a felzárkózás területén megelőzte Görögországot, és szerinte több gazdasági mutató is javult. Példaként említette, hogy jelentősen nőtt az autótulajdonosok száma is Magyarországon, amit a lakosság anyagi helyzetének erősödéseként értékelt. Ezt követően átadta a szót Bóka János leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszternek.
Bóka János: A magyarok érdeke az uniós pénzek hazahozatala
Bóka kijelentette, hogy álláspontja szerint az uniós források az elmúlt időszakban politikai viták áldozatává váltak. Úgy fogalmazott: a magyar emberek érdeke az, hogy ezek a pénzek megérkezzenek Magyarországra. A távozó tárcavezető kijelentette, hogy támogatni fogják az új kormány törekvéseit is annak érdekében, hogy sikerüljön megnyitni és lehívni a Magyarországnak járó uniós forrásokat – írja a Ripost.
A sajtótájékoztató végén Gulyás Gergely ismét megköszönte valamennyi miniszter és kormánytag munkáját az elmúlt évekért. Leszögezte:
minden olyan javaslatot támogatni fognak, amely Magyarország érdekeit szolgálja, ugyanakkor minden választási ígéretet számon is kérnek majd az új kormányon.
A tájékoztató végén előre tekintva azt mondta, a Fidesz-frakció reméli, hogy a következő időszakban „normális párbeszéd” indulhat el Magyarországon a politikai szereplők között.
Gulyás Gergely és az egykori miniszterek tájékoztatóját itt lehet visszanézni:
