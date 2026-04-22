Kik is lesznek pontosan Magyar Péter miniszterei? Mutatjuk a legrázósabb sztorikat
A bejelentett 16 minisztériumból eddig kilencnek nevezték meg a vezetőjét. A Tisza Párthoz leglojálisabb emberek lettek eddig kinevezve, nem törődve azzal, hogy milyen botrányok árnyékolják be őket.
Magyar Péter szerdán két újabb miniszter nevét jelentette be, így kilencre emelkedett a megnevezett tárcavezetők száma. További hét miniszter még bejelentésre vár, éppen ezért a Ripost sorra vette, mit lehet tudni azokról, akik már biztosan vezetni fognak egy minisztériumot.
Pénzügyminiszter: Kármán András
Az a Kármán András kapja a pénzügyi tárcát, aki 2010 és 2011 között az akkor megalakult Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt, és már 15 évvel ezelőtt sem támogatta az adójóváírás kérdését, aminek köszönhetően a munkavállalóknak jóval kevesebb adót kell fizetniük a fizetésük után.
Kármán korábban egyértelművé tette, hogy szűkítenék az adójóváírások területét, és hogyha Magyar Péter kormányra kerül, akkor a 2010 előtti adójóváírást vezetnék vissza.
Az adójóváírás teljes eltörlése miatt, az adózók többsége, még a családi adókedvezmény igénybe vétele mellett is rosszabbul járna az adórendszer ilyen módosításával – vélekedett a Tisza párti közgazdász, aki Magyar Péterhez hasonlóan korábban a kormányt támogatta.
Gazdasági és energiaminiszter: Kapitány István
Kapitány István egykori Shell-vezér már a kampányban sem titkolta a szándékait. Leszögezte: mihamarabb ki kell vezetni az ársapkákat a boltokból és meg kell szüntetni az üzemanyagáraknál a védett árat is. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy az emberek élete jelentősen megdrágulhat. A bevásárlások és az autózás is több tízezer forint többletköltséget jelenthet hamarosan.
Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség. Sokkal kevesebb különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árréstopra van szükség
– magyarázta Kapitány István.
Külügyminiszter: Orbán Anita
Orbán Anita egészen a közelmúltig egy globális LNG-cég, a Tellurian alelnöke volt. Nem véletlen, hogy ő került közvetlenül Magyar Péter mellé. Egy korábbi konferencián például arról győzködött mindenkit, hogy Közép-Európának le kell válnia az orosz energiáról, és át kell térnie az LNG-re.
Annak ellenére mondta ezt, hogy az orosz energia kifejezetten olcsó, az LNG viszont kifejezetten drága.
Feltűnő, hogy Orbán Anita már 2018-ban Ukrajna szószólójaként beszélt egy másik konferencián. Egész karrierjét az orosz energiahordozók, azaz a rezsicsökkentés lebontására és Ukrajna melletti kiállásra építette.
2014-ben Washingtonban, az amerikai Kongresszus tagjai előtt is felszólalt. Az ülésen arra kérte a testületet, hogy engedélyezze a cseppfolyósított földgáz exportját.
Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
Hegedűs Zsolt szinte az egész választási kampányban néma maradt, így nem nagyon lehet tudni, hogy van-e személyes víziója a magyar egészségüggyel kapcsolatban. Azt azonban tudni lehet, hogy mik a Tisza Párt tervei. Konkrét ígéretcunamival kampányoltak Magyar Péterék, ezek pedig hamarosan számon kérhetőek lesznek:
- Magyar Péter tagadta, hogy megszüntetnék az ingyenes egészségügyet.
- Tagadta, hogy magánbiztosítókat engednének be az egészségügybe.
- Azt is tagadta, hogy kórházi ágyakat szüntetnének meg.
- A programjukban megígérték, hogy évente legalább 500 milliárd forinttal növelik az egészségügy költségvetési támogatását.
- Megígérték, hogy 2030-ra felviszik a GDP 7 százalékára az egészségügyi kiadásokat.
- Minden régióban lesz egy szuperkórház.
- A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra fogják csökkenteni.
- Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt, a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat valósítanak meg.
- Növelik a nővérek számát, úgy, hogy egy orvosra 2,5 nővér jusson.
- Évente 30 milliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjprogramok induljanak az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak évente 30 milliárd forint értékben.
- Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben.
- Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat.
- 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
- A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt, és beruházásokat indítanak.
- Lecserélik a 10 évnél idősebb vagy 300 ezer kilométernél többet futott mentőautókat.
- Új mentőhelikoptereket szereznek be.
- Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be.
- Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását.
- Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében.
- Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban.
- Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7., és a 10. osztályban.
- Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak.
- Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.
- Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken.
- Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb 30 napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.
Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz volt a Tisza Párt kampányának igazi botrányhőse. A leendő honvédelmi miniszter a zsírleszíváson át, a fegyvermániáig, a luxusvillán keresztül, újságírók lökdöséséig rengeteg botránnyal szerepelt az újságok címlapjain.
Az egyik legnagyobb meghökkenést keltett botránya a fegyverekhez kötődött. Még a lakossági fórumra is lőfegyverrel járt, egy korábbi interjúban pedig elmondta, hogy minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet:
A botrányos zsírleszívási ügye miatt csak Toka tábornoknak csúfolt tiszás arról beszélt, hogy
rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.
Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark vezetője lesz a Tisza-kormány „élőminisztere” vagy más néven környezetvédelmi minisztere. Gajdosról a HírTV hozott nyilvánosságra egy felvételt a választás előtt, amiben feketén-fehéren nyilvánossá válik, hogy üzleti szemüvegen át tekint az állatokra, piaci alapon gondolkodik róluk, és nem mint az állatokat szerető szakember nyilvánul meg.
Gajdos László arról beszélt a megdöbbentő felvételen, hogy a nehéz sorsú (vélhetően Romániából érkezett – a szerk.) oroszlánkölyköknek inkább meg kellett volna dögleniük.
A hangfelvételen többen is részt vettek a beszélgetésben, amit vélhetően egy állatorvosi vizsgálaton készíthettek. Gajdos szerint a nagymacskák túl sok gondot jelentenének, ezért jobb lenne, ha sorsukra hagynák őket. A beszélgetés résztvevői azonban vele ellentétben a megoldást keresték, ám a Nyíregyházi Állatpark igazgatója hajthatatlan volt, továbbra is azt gondolta, csak a baj lesz ezekkel az állatokkal. Ebből egy szakmai vita alakult ki, és ebből is kiderült: Gajdos csupán üzleti szemmel néz az állatokra.
Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
A Magyar Nemzet egy hosszú összefoglaló cikkben írt Bóna Szabolcs előéletéről és családi hátteréről. Ebben megjegyezték, hogy mezőgazdasági nagyvállalkozó töltheti be az új kormányban az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszteri tisztséget. Bóna Szabolcs a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke. A Bóna család a kommunizmus éveiben alapozta meg vagyonát, amelyet aztán átmentettek a rendszerváltás utáni időkre.
Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
Ruff Bálint egy ízig-vérig baloldali ember, akinek a nevét tömegesen a Partizán című YouTube-csatorna műsorában ismerték meg. Ruff korábban a volt MSZP-s szegedi Botka László, valamint az ellenzéki összefogás VIII. kerületi polgármestere, Pikó András kampányaiban is aktív szerepet vállalt. Még kevesebben tudják róla, hogy Márki-Zay Pétert a volt cégén keresztül is támogatta, a Bajnai Gordonhoz és köreihez köthető DatAdat telefonos kampányával is összefüggésbe hozható egykori cégén, a Call To Action Hungary Kft.-n keresztül segítette a baloldali összefogást 2022-ben.
Ruff Bálint aztán a YouTube-ra lépett ki, és vált a Partizán egyik vezető arcává. Érdekesség, hogy 3 évvel ezelőtt kezdett el alkalmi jelleggel nyilatkozni: először a Szabad Európának és a Jelennek. Talán némi sértettségből is, de itt beszél többek között arról, hogy a 2022-es kampányt vezetők teljesen alkalmatlanok voltak – olvasható az Ellenpont korábbi cikkében.
Egy másik partizános videóban pedig így fogalmazott:
Mi aztán kiállunk Ukrajnáért ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt.
Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Dr. Lőrincz Viktória
Az Ellenpont ír arról korábban, hogy Lőrincz Viktória egy devizahitelben tönkrement család nyomorán nyerészkedett, majd megpróbálja eltüntetni a nyomokat. Lőrincz Viktória egy olyan lakást szerzett meg minimális összegért, amelyet egy devizahitel-károsult családtól vettek el a végrehajtók. Így Lőrincz Viktória azon nyerészkedett, hogy egy család földönfutóvá vált.
A Magyar Nemzet korábbi cikke pedig arról számolt be, hogy Lőrincz Viktóriát arrogáns, hatalomvágyó, kibírhatatlan embernek írták le ismerői, s ez a kép alakult ki Lőrinczről a kadarkúti önkormányzatban is, ahol képviselő volt.
Ezt a magatartást jól szemlélteti, hogy a bíróság elítélte rágalmazásért, miután a nő valótlanságokat állított a jegyzőről. Figyelemre méltó, hogy utóbbi „apróságot” elfelejtette megemlíteni, amikor a Tisza jelöltjévé választották.
Mivel Magyar Péterék többi jelöltjéhez hasonlóan Lőrincz Viktória is finoman szólva nem túl intenzíven kampányol, a választók elsősorban a nő életrajza alapján tudnak tájékozódni. Ám abból megint csak nem túl bizalomgerjesztő adalékok derülnek ki. Köztük az, hogy bár Lőrincz tíz évet töltött a jogi egyetemen, s közel hét éve ügyvédbojtárkodik, a szakvizsgát eddig nem tudta letenni.
Mindennek ellenére doktor főnökasszonynak hívatja magát a környezetével a cikk szerint.
Az is érdekes szál, hogy önkormányzati képviselőként Kadarkúton már 2020-ban ebadó bevezetését javasolta a leendő terület- és vidékfejlesztési miniszter – olvasható a Riposton.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre