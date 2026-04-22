Kik is lesznek pontosan Magyar Péter miniszterei? Mutatjuk a legrázósabb sztorikat

Magyar Péter szerdán két újabb miniszter nevét jelentette be, így kilencre emelkedett a megnevezett tárcavezetők száma. További hét miniszter még bejelentésre vár, éppen ezért a Ripost sorra vette, mit lehet tudni azokról, akik már biztosan vezetni fognak egy minisztériumot.

Magyar Péter hét minisztere nevét jelentette be eddig (Fotó: Polyak Attila)

Pénzügyminiszter: Kármán András

Az a Kármán András kapja a pénzügyi tárcát, aki 2010 és 2011 között az akkor megalakult Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt, és már 15 évvel ezelőtt sem támogatta az adójóváírás kérdését, aminek köszönhetően a munkavállalóknak jóval kevesebb adót kell fizetniük a fizetésük után.

Kármán korábban egyértelművé tette, hogy szűkítenék az adójóváírások területét, és hogyha Magyar Péter kormányra kerül, akkor a 2010 előtti adójóváírást vezetnék vissza.

Az adójóváírás teljes eltörlése miatt, az adózók többsége, még a családi adókedvezmény igénybe vétele mellett is rosszabbul járna az adórendszer ilyen módosításával – vélekedett a Tisza párti közgazdász, aki Magyar Péterhez hasonlóan korábban a kormányt támogatta.

Gazdasági és energiaminiszter: Kapitány István

Kapitány István egykori Shell-vezér már a kampányban sem titkolta a szándékait. Leszögezte: mihamarabb ki kell vezetni az ársapkákat a boltokból és meg kell szüntetni az üzemanyagáraknál a védett árat is. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy az emberek élete jelentősen megdrágulhat. A bevásárlások és az autózás is több tízezer forint többletköltséget jelenthet hamarosan.

Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség. Sokkal kevesebb különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árréstopra van szükség

– magyarázta Kapitány István.

Külügyminiszter: Orbán Anita

Orbán Anita egészen a közelmúltig egy globális LNG-cég, a Tellurian alelnöke volt. Nem véletlen, hogy ő került közvetlenül Magyar Péter mellé. Egy korábbi konferencián például arról győzködött mindenkit, hogy Közép-Európának le kell válnia az orosz energiáról, és át kell térnie az LNG-re.

Annak ellenére mondta ezt, hogy az orosz energia kifejezetten olcsó, az LNG viszont kifejezetten drága.

Feltűnő, hogy Orbán Anita már 2018-ban Ukrajna szószólójaként beszélt egy másik konferencián. Egész karrierjét az orosz energiahordozók, azaz a rezsicsökkentés lebontására és Ukrajna melletti kiállásra építette.