A háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását kérte Magyar Péter

A Tisza Párt korábban még arról beszélt, hogy amennyiben kormányra kerülnek, megszüntetik a háborús veszélyhelyzetet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 09:07
Azt kéri a jelenlegi kormánytól Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig. A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján közölte: azért kéri ezt, mert az újonnan megalakuló kormánynak szüksége van pár hétre a jogalkotási átállásra. 

Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kormánynak módosítani kell ezeket a jogszabályokat, ehhez kell pár hét – magyarázta.

A háborús veszélyhelyzet május 13-án lejár.

A jelenlegi bejelentésével szemben azonban Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy amennyiben a Tisza Párt kormányra kerül, megszüntetik a háborús veszélyhelyzetet. A párt elnöke akkor úgy fogalmazott: „Ezt a Tisza nem támogatja, és el is fogjuk törölni.”

(Mandiner)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
