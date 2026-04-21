Kellemetlen videó bizonyítja Magyar Péter hintapolitikáját

Ahogy arról korábban beszámoltunk a megnyert választást követően Magyar Péter többször is leendő kormányfőhöz nem méltó stílusban beszélt Sulyok Tamás köztársasági elnökről. Egy sajtótájékoztatón zugügyvédnek nevezte az államfőt, majd azt mondta, hogy sok esetben "hallgatott, mint az a bizonyos dolog a zacskóban."

Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy mondjon le. Amennyiben ez nem történik meg, törvény- és alaptörvény-módosításokkal fogják távozásra kényszerítneni az államfőt

Múlt szerdán megtörtént a személyes találkozó is, a Sándor-palotában fogadta Sulyok Tamás a leendő miniszterelnököt. Magyar Péter még ez után is remek alkalmat talált arra, hogy szidalmazza az államfőt, közösségi oldalán megjelent posztját azzal kezdte, hogy "Sulyok Tamás méltatlan arra, hogy a magyar nemzet egységét képviselje". Továbbá felszólította, hogy azonnali hatállyal mondon le tisztségéről.

Érdekes azonban, hogy Magyar véleménye közel sem volt minidg ennyire sarkallatos azzal kapcsolatban, hogy miként lehet leváltani egy mindenkori köztársasági elnököt. A Tisza Párt elnöke egy korábbi interjúja során úgy fogalmazott:

Én azt gondolom, hogy le lehet mondatni valakit, meg lehet kérni valakit, bár nyilván ez kicsit furcsán hangzik, hogy egy kormány megkér egy köztársasági elnököt, egy normális országban az nem így szokott történni...

Ez az eset is jól mutatja, hogy ez az a hintapolitika, amit Magyar Péter oly sokszor alkalmaz - emlékeztet a Ripost. Megannyi alkalom bizonyítja a Tisza Párt elnökének ellentmondásait, amiket még ellenzéki szerepben könnyű volt menedzselni, de a kormányon ez már számonkérhető lesz a szavazóik és a média által. Bár utóbbi egy része lehet, hogy elnézőbb lesz vele szemben, erre itt egy jó példa...