Magyar Pétert irányba tették a kommentelők, besokalltak a stílusától
Többször is elfogadhatatlan stílusban beszélt Magyar Péter a köztársasági elnökről. Az egyik posztja alatt már többen besokalltak, és helyretették a leendő magyar miniszterelnököt.
Amint arról egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk, az elmúlt napokban többször is elfogadhatatlan stílusban beszélt Magyar Péter a jelenlegi köztársasági elnökről. Zugügyvédként hivatkozott rá, de azt is mondta, hogy hallgat, mint az a bizonyos dolog a zacskóban. Szerdán délelőtt a Sándor-palotában fogadta Sulyok Tamás a leendő miniszterelnököt. Magyar Péter még ez után is remek alkalmat talált arra, hogy szidalmazza az államfőt, közösségi oldalán megjelent posztját azzal kezdte, hogy "Sulyok Tamás méltatlan arra, hogy a magyar nemzet egységét képviselje". Továbbá felszólította, hogy azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről - írja a Ripost.
A bejegyzés több platformon is megjelent, így többek között az X-en is, ahol többen azonnal szóvá tették, hogy talán a megnyert választások után érdemes lenne már kikapcsolni a kampányüzemmódot, és egy kicsit emberibb hangon nyilatkozhatna Magyar Péter. A poszt alatti magyar és angol nyelvű kommentek között szemezgettünk:
- Az ilyen hangnemek jellemzőek a tekintélyelvű uralkodókra – adott a nép felhatalmazást arra, hogy Magyarországot olyan tekintélyelvű rendszerré alakítsa, mint Ukrajna? Vagy vonderleyen beszél a szádon keresztül?
- Péter... kíváncsi vagyok, véleményed szerint miért méltatlan @DrTamasSulyok arra, hogy képviselje a nemzetünket? Mik az indokaid? El tudnád ezt magyarázni elegánsan, ahelyett, hogy úgy viselkednél, mint egy elkényeztetett kölyök, aki diktátor vonásait viseli magán, és csak propagandát kiabál - ez a kedvenc szavad, a nyilvános szerepléseid alapján... Úgy hiszem, törvényesen választották meg... betartod a törvény betűit?
- Magyarországon, mint minden demokráciában, az elnököt a parlament választja 5 évre. Még kormányt sem alakítottatok, de máris tekintélyelvűek vagytok. Donald Tusk 2.0...
- Szokatlan hangnem – kevesebb Nagy Péter, több Rettegett Péter. Bármit is tett ez az elnök, feltűnő és egyben nyugtalanító, hogy együtt pózolsz vele, majd ilyen megjegyzéseket teszel ki.
- Azt hittem, hogy ez valami paródia fiók. Mi ez a nyelvezet? Hogy kaphat valaki így többséget?
- Úgy hangzik, mint egy új autokrata rendszer...
- Meglehetősen arrogáns hangnem egy leendő vezetőtől!
