Luxusvilla, fegyverbotrány, zsírleszívás, dicsőség Ukrajnának
Toka tábornok kerül a honvédség élére.
Egy igazi botrányhőst nevez ki a honvédség élére Magyar Péter. Szendi-Ruszin, a Toka tábornoknak gúnyolt levitézlett katona visszatér. Pedig vezérkari főnökként és feleségével két kézzel szórta a közpénzt, hogy egyéb botrányairól ne is beszéljünk. Csak a villája költsége meghaladta az egymilliárd forintot - írja a Ripost.
Magyar Péter kedvenc katonáját azért kellett korábban leváltani, mert fontosabb volt számára Ukrajna sorsa, mint a magyaroké. Ruszin-Szendi Romulusz ellen több eljárás is indult.
Több információ látott már arról napvilágot, hogy miért kellett 2023 áprilisában azonnali hatállyal leváltani Ruszin-Szendi Romuluszt, a Honvéd Vezérkar akkori főnökét. Például mert a hivatalos magyar békepárti állásponttal szembeni álláspontot képviselt a különféle NATO tanácskozásokon.
Az ukrán érdekeket a magyarok elé helyezte
A korábbi ukrán vezérkari főnökkel készült közös fotó is azt támasztja alá, hogy Ruszin-Szendi tábornok hosszú időn át a magyar kormány álláspontjával homlokegyenest ellenkezőleg, azt megtagadva - egyes vélemények szerint tulajdonképpen hazaárulást elkövetve - háborúpárti álláspontot képviselt.
A Honvédelmi Minisztérium (HM) átfogó vizsgálatot folytatott a korábbi vezérkari főnök NATO-üléseken tanúsított magatartásával kapcsolatban. Ennek során a tárca bekérte a NATO vezérkarfőnöki találkozók hanganyagait, és összevetette azokat az altábornagy által készített jelentésekkel, valamint a számára kiadott mandátummal. Megdöbbentő:
A vizsgálat eredményeit a HM a Nemzetbiztonsági Bizottság elé tárta, mivel súlyos eltéréseket találtak a hivatalos magyar álláspont és a vezérkari főnök tényleges NATO-beli megnyilvánulásai között.
A vizsgálat szerint az altábornagy egyetlen alkalommal sem képviselte a magyar álláspontot a háború további eszkalációjának megelőzésével kapcsolatban. Nem említette, hogy Magyarország nem járul hozzá halált okozó eszközök területén keresztül Ukrajnába történő szállításához, és nem sürgette a harcok azonnali beszüntetését és a konfliktus tárgyalásos úton történő rendezését sem.
A HM vizsgálata különösen súlyos megállapításként rögzítette, hogy Ruszin-Szendi az ülésekről készített jelentéseiben olyan elemeket is feltüntetett, amelyeket valójában nem mondott el. Így a feletteseit és a kormányzatot félrevezetve azt a látszatot keltette, hogy a NATO-üléseken a magyar mandátumnak megfelelően járt el.
Különösen nagy felháborodást keltett az is, hogy a volt vezérkari főnök a NATO-beli felszólalásait a „Slava Ukraina” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta. Ez a köszöntés az ukrán politika egyik kulcseleme, amely különösen a 2014-es Majdan téri események óta terjedt el, majd a 2022-es orosz invázió után vált nemzetközileg is ismert jelszóvá.
Bicskanyitogató emailek láttak korábban napvilágot a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) közzétett vizsgálati jelentéséből. Kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és felesége milyen luxusdolgokat kértek a Dunakeszin lévő több százmilliós szolgálati villájukba. A finnszauna, masszázsmedence és több milliós kemence mellé mozitermet is berendeztettek maguknak. A billiárdszobába pedig dizájnelemként whisky-s hordó volt a kívánság.
Az egyik email aláírói Anikó és Romulusz, ebben a legfontosabb igényeiket írják le az eszközbeszerezőnek:
Szeretnénk egy whisky-s hordót dizájnként a billiárdasztalhoz és egy kisebbet a dolgozó szobába szervíz asztalként...
- áll a visszautasíthatatlan kérés. Ruszin-Szendiék villája 235 millióba került egyébként, további 652 millióba került a felújítás, a berendezési tárgyak pedig meghaladták a 132 millió forintot. Ez összességében több mint egymilliárd forint, aminek minden centje közpénzből ment.
A beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem a volt vezérkari főnök és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. A volt vezérkari főnök és felesége igényei alapján számos prémium és egyedi gyártású bútor, illetve berendezési eszköz került beszerzésre, amelyek messze túlmutattak a rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök körén. A volt vezérkari főnök által megrendelt egy-egy berendezés, eszköz önmagában több milliós tétel volt. A vizsgálati jelentés tételesen felsorolja a Ruszin-Szendi által megrendelt eszközöket. Például:
- egyedi, prémium kerti magaságyás 18 millió Ft,
- prémium masszázsmedence ( jakuzzi) 7,6 millió Ft,
- egyedi készítésű beltéri szauna 6,7 millió Ft,
- kemence és grillsütő 6,5 millió Ft,
- billiárdasztal 4 millió forint,
- egyedi gyártású prémium ülőgarnitúra 4 millió forint,
- több franciaágy darabonként 2 millió forint,
prémium beépíthető konyhai eszközök:
- kávéfőző 720 ezer forint,
- hűtőszekrény 975 ezer forint,
- masszázsfotel 749 ezer forint,
- borhűtő 360 ezer forint,
- robotporszívót, gőzállomást alakítottak ki, több sminkasztalt és televíziót vásároltattak, illetve prémium szórakoztató elektronikai eszközök és playstation beszerzését kezdeményezték közpénzen.
Azon túl, hogy magas minőségű, drága berendezési tárgyakat szereztettek be, emellett még fürdőruhákat, férfi fürdőnadrágokat, köntösöket, ágyneműket, egyedi tapétákat, baldachint, hálószobai plafontükröt és prémium matracokat is kértek. A kert és terasz is prémium szintű felszerelést kapott, kültéri konyhát alakítottak ki, napozóágyakat, függőszéket vásároltak.
A Honvédkórház saját költségén finanszírozták Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívását – olvasható ugyancsak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentésében.
A lap cikke szerint a dokumentumban azt is hangsúlyozták, hogy
Magyar Péter honvédelmi tanácsadója szabálytalanságot követett el, miután az egészségügyi beavatkozásért térítési díjat nem fizetett.
A Honvédkórház ugyanis a NEAK által nem finanszírozott ellátásokat kizárólag térítési díj ellenében végezhet.
A beavatkozás pontos költsége nem ismert, de magánegészségügyi intézményekben a hasonló beavatkozások díja 600 000 és 1 200 000 forint között mozog.
Nagy vihart kavart Szendi-Ruszin fegyverviselési botránya amikor több alkalommal valószínűleg töltött pisztollyal ment el tiszás rendezvényekre.
A Magyar Nemzet írta meg hogy az egykori vezérkari főnök helyettese, Pintér Ferenc szerint minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz. Ruszin-Szendi később bevallotta, fegyver volt nála az eseményen.
A büntető törvénykönyv szerint nem csak a lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés és az engedély nélküli szerzés, tartás számít bűncselekménynek, hanem az is, ha valaki a fegyverviselés engedélye mellett az „engedély kereteit túllépő magatartást tanúsít” és ebből fakadóan veszélyhelyzetet idéz elő.
Ez azt jelenti, hogy attól, mert valakinek van fegyverviselési engedélye, még nem jelenti azt, hogy kedve szerint bárhová magával viheti.
– Egy zárt vagy akár nyílt térben, sok ember között tartott lakossági fórumon egy töltött fegyver különösen veszélyes, mert bármilyen szándékos vagy véletlen elsülés közvetlenül veszélyezteti a jelenlévők testi épségét, és olyanok is megsérülhetnek, akik nem állnak közvetlenül a célzási vonalban. Emiatt a fegyver töltött állapotban való bevitele súlyosan felelőtlen magatartás is – tájékoztatták a Magyar Nemzetet.
Pintér Ferenc elmondta, hogy szerinte magától értetődő, hogy az önvédelmi fegyvert töltve hordja a jogosult illető, de egy valóban kiképzett személy sosem hordana önvédelmi fegyvert egy ilyen rendezvényen, mert egy esetleges védelmi helyzetben sokkal nagyobb biztonsági kockázatot jelent a hordása, használata, mint amekkorát esetleg el tudna hárítani a viselője.
Ha esetleg egy ilyen környezetben használja a fegyvert a támadója ellen, a kilőtt lövedékek más személyeket is eltalálhatnak, és több vétlen személy is megsérülhet vagy akár meg is halhat. Tehát totálisan szakmaiatlan és felkészületlen dolog egy tömegrendezvényen töltött lőfegyverrel megjelenni. Egyébként aki maroklőfegyvert visel, és életveszélyben érzi magát, az ne legyen politikus. Akik ténylegesen veszélyben vannak, nem állnak ki a nép elé fórumot tartani fegyverrel
– mondta.
Pintér Ferenc szerint kivagyiságról szól Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése és pszichés problémái is lehetnek.
Amikor a helyetteseként dolgoztam, akkor is szeretett „játszani”. Mint parancsnokot körbeugrálták a katonák, akikkel mindenféle kiképzési formát kipróbált. Ilyesmit Ruszin-Szendi korábban sosem csinált, hiszen csak őrnagy korában került olyan helyzetbe, hogy valódi katonákat és valódi kiképzést látott és vehetett részt ezekben. Előtte irodakatona volt, ezért lehet benne egy elfojtott vágy, amiért nem „játszotta ki” magát fiatalabb tiszt korában. Tehát csak elég későn került olyan beosztásba, ahol valóban kellett fegyvert hordania, használnia, amit azzal igyekezett kompenzálni, hogy a fizikai teljesítmény terén próbálta felvenni a versenyt a katonákkal. De egy parancsnoknak nem ez a dolga és nem is tisztelték emiatt
– árulta el a lapnak Pintér Ferenc, aki szerint csak tovább erősítette Ruszin-Szendi feltűnési viszketegségét, hogy egyik napról a másikra elvesztette a hadsereg főparancsnokaként betöltött magas pozícióját, s most ezért is „bújik” a fegyverek mögé.
Pintér Ferenc arról is beszélt, hogy a fegyverviselési engedély megszerzéséhez a hatályos törvények szerint mindenkinek pszichológiai vizsgálaton kell átesnie, illetve le kell tenni a fegyvervizsgát, amit a helyi rendőrkapitányságokon szerveznek.
Amennyiben Ruszin-Szendi Romulusz nem soron kívül járta ki magának a fegyverviselési engedélyt, ezt úgy bizonyíthatná be, hogy – kitakarva a személyes adatait – közzéteszi a maroklőfegyver vizsgáját, amit dátummal, pecséttel és aláírással mutat be
– mondta, majd hozzátette, hogy korábban is volt példa arra, hogy az egykori vezérkari főnök „trükközött” hasonló szituációkban.
Ruszin-Szendinek nem jó a látása, már a főiskolában is kontaktlencsét viselt, s akkor sem találta el a céltáblát. Többször „huncutsággal” ment át az orvosi vizsgálaton: az ejtőernyős orvosi vizsgálatán például beküldött valaki mást maga helyett
– árulta el Pintér Ferenc.
A Tisza Párt a botrány kapcsán előbb sűrű csendbe burkolódzott, a baloldali kormányellenes média pedig már majdnem kimosdatta a Toka Tábornoknak is nevezett bukott vezérkari főnököt, amikor hirtelen
Magyar Péter beismerte: igen, fegyver volt nála...
Ezt követően az összes gúnyolódó és hárítani akaró cikket át kellett írni az ellenzéki oldalon, és a Tisza Párt kommunikációs csapatának is komoly fejtörést okozott a pártelnök beismerő vallomása.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre