Luxusvilla, fegyverbotrány, zsírleszívás, dicsőség Ukrajnának

Egy igazi botrányhőst nevez ki a honvédség élére Magyar Péter. Szendi-Ruszin, a Toka tábornoknak gúnyolt levitézlett katona visszatér. Pedig vezérkari főnökként és feleségével két kézzel szórta a közpénzt, hogy egyéb botrányairól ne is beszéljünk. Csak a villája költsége meghaladta az egymilliárd forintot - írja a Ripost.

Magyar Péter kedvenc katonáját azért kellett korábban leváltani, mert fontosabb volt számára Ukrajna sorsa, mint a magyaroké. Ruszin-Szendi Romulusz ellen több eljárás is indult.

Több információ látott már arról napvilágot, hogy miért kellett 2023 áprilisában azonnali hatállyal leváltani Ruszin-Szendi Romuluszt, a Honvéd Vezérkar akkori főnökét. Például mert a hivatalos magyar békepárti állásponttal szembeni álláspontot képviselt a különféle NATO tanácskozásokon.

Az ukrán érdekeket a magyarok elé helyezte

A korábbi ukrán vezérkari főnökkel készült közös fotó is azt támasztja alá, hogy Ruszin-Szendi tábornok hosszú időn át a magyar kormány álláspontjával homlokegyenest ellenkezőleg, azt megtagadva - egyes vélemények szerint tulajdonképpen hazaárulást elkövetve - háborúpárti álláspontot képviselt.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) átfogó vizsgálatot folytatott a korábbi vezérkari főnök NATO-üléseken tanúsított magatartásával kapcsolatban. Ennek során a tárca bekérte a NATO vezérkarfőnöki találkozók hanganyagait, és összevetette azokat az altábornagy által készített jelentésekkel, valamint a számára kiadott mandátummal. Megdöbbentő:

A vizsgálat eredményeit a HM a Nemzetbiztonsági Bizottság elé tárta, mivel súlyos eltéréseket találtak a hivatalos magyar álláspont és a vezérkari főnök tényleges NATO-beli megnyilvánulásai között.

A vizsgálat szerint az altábornagy egyetlen alkalommal sem képviselte a magyar álláspontot a háború további eszkalációjának megelőzésével kapcsolatban. Nem említette, hogy Magyarország nem járul hozzá halált okozó eszközök területén keresztül Ukrajnába történő szállításához, és nem sürgette a harcok azonnali beszüntetését és a konfliktus tárgyalásos úton történő rendezését sem.