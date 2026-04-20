RETRO RÁDIÓ

Vizsgálat bizonyítja: nem igazak Tisza állításai a gödi akkumulátorgyárról

A Greenpeace vizsgálata lerántotta a leplet. Valami miatt már csak a választások után.

Megosztás
Szerző: Ripost
Létrehozva: 2026.04.20. 15:20
Magyar Péter gyár Göd akkumulátor Tisza Párt

Közel másfél héttel a választások után szinte egyből elkezdtek kiesni a csontvázak a Tisza párt szekrényéből. Mint kiderült a gödi akkumulátor gyárról terjesztett állításaik, miszerint az csupa mérgező anyagot bocsát ki magából, nem igazakt. Ugyanis a Greenpeace vizsgálata lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságkampányáról.

gödi akkumulátor gyár
A Tisza Párt hazudott a gödi akkumulátor gyár állapotáról. Fotó: Mandiner

Nem talált jelentős szennyezést a gödi akkumulátor gyárban a Greenpeace

Idén márciusban végzett vizsgálatot a Greenpeace a hazai akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált 3 mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, 2-2 mintát Sóskúton és a közeli Tárnokon, a Dongwha elektrolit és NMP-feldolgozó üzemének környékén és még hármat Gödön, a Samsung SDI környezetében. 

Ezek a vizsgálatok a következő anyagokra terjedtek ki: 

  • Fémek, félfémek: antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel
  • N-metil-pirrolidon (NMP)

A szervezet az eredményeket – érdekes módon– a választások után tette közzé, amelyek alapján kiderül, hogy 

egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

A Tisza hazugságra építette a kampányát

Magyar Péter és a Tisza párt több héten keresztül azt hangoztatta, súlyos szennyezés történik, amiről a kormány is tud.

Sőt, még egy petíciót is indítottak a gödi akkumulátorgyár ügyében, miközben azt követelték, hogy indítsanak független hatósági vizsgálatot és nevezzék meg a felelősöket. 

Ráadásul Magyar Péter azt is többször hangoztatta, hogy az üzemben történt visszaélésekről a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is tudott, hiszen ő többször tárgyalt a cég vezetőivel is. Ezeket a vádakat Szijjártó Péter elutasította, majd feljelentést tett ellene, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu