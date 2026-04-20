Vizsgálat bizonyítja: nem igazak Tisza állításai a gödi akkumulátorgyárról
A Greenpeace vizsgálata lerántotta a leplet. Valami miatt már csak a választások után.
Közel másfél héttel a választások után szinte egyből elkezdtek kiesni a csontvázak a Tisza párt szekrényéből. Mint kiderült a gödi akkumulátor gyárról terjesztett állításaik, miszerint az csupa mérgező anyagot bocsát ki magából, nem igazakt. Ugyanis a Greenpeace vizsgálata lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságkampányáról.
Nem talált jelentős szennyezést a gödi akkumulátor gyárban a Greenpeace
Idén márciusban végzett vizsgálatot a Greenpeace a hazai akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált 3 mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, 2-2 mintát Sóskúton és a közeli Tárnokon, a Dongwha elektrolit és NMP-feldolgozó üzemének környékén és még hármat Gödön, a Samsung SDI környezetében.
Ezek a vizsgálatok a következő anyagokra terjedtek ki:
- Fémek, félfémek: antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel
- N-metil-pirrolidon (NMP)
A szervezet az eredményeket – érdekes módon– a választások után tette közzé, amelyek alapján kiderül, hogy
egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.
A Tisza hazugságra építette a kampányát
Magyar Péter és a Tisza párt több héten keresztül azt hangoztatta, súlyos szennyezés történik, amiről a kormány is tud.
Sőt, még egy petíciót is indítottak a gödi akkumulátorgyár ügyében, miközben azt követelték, hogy indítsanak független hatósági vizsgálatot és nevezzék meg a felelősöket.
Ráadásul Magyar Péter azt is többször hangoztatta, hogy az üzemben történt visszaélésekről a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is tudott, hiszen ő többször tárgyalt a cég vezetőivel is. Ezeket a vádakat Szijjártó Péter elutasította, majd feljelentést tett ellene, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre