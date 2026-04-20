Vizsgálat bizonyítja: nem igazak Tisza állításai a gödi akkumulátorgyárról

Közel másfél héttel a választások után szinte egyből elkezdtek kiesni a csontvázak a Tisza párt szekrényéből. Mint kiderült a gödi akkumulátor gyárról terjesztett állításaik, miszerint az csupa mérgező anyagot bocsát ki magából, nem igazakt. Ugyanis a Greenpeace vizsgálata lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságkampányáról.

Nem talált jelentős szennyezést a gödi akkumulátor gyárban a Greenpeace

Idén márciusban végzett vizsgálatot a Greenpeace a hazai akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált 3 mintát Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, 2-2 mintát Sóskúton és a közeli Tárnokon, a Dongwha elektrolit és NMP-feldolgozó üzemének környékén és még hármat Gödön, a Samsung SDI környezetében.

Ezek a vizsgálatok a következő anyagokra terjedtek ki:

Fémek, félfémek: antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel

N-metil-pirrolidon (NMP)

A szervezet az eredményeket – érdekes módon– a választások után tette közzé, amelyek alapján kiderül, hogy

egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

A Tisza hazugságra építette a kampányát

Magyar Péter és a Tisza párt több héten keresztül azt hangoztatta, súlyos szennyezés történik, amiről a kormány is tud.

Sőt, még egy petíciót is indítottak a gödi akkumulátorgyár ügyében, miközben azt követelték, hogy indítsanak független hatósági vizsgálatot és nevezzék meg a felelősöket.

Ráadásul Magyar Péter azt is többször hangoztatta, hogy az üzemben történt visszaélésekről a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is tudott, hiszen ő többször tárgyalt a cég vezetőivel is. Ezeket a vádakat Szijjártó Péter elutasította, majd feljelentést tett ellene, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.