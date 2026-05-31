Elhunyt Jamie Lee Curtis nővére: „Az első barátom és életre szóló bizalmasom volt”

Kelly Lee Curtis, Jamie Lee Curtis nővére, Tony Curtis és Janet Leigh legidősebb lánya 69 évesen elhunyt. Kelly „békében” hunyt el kaliforniai otthonában május 30-án, szombaton – közölte a 67 éves Jamie, aki egy megható Instagram-bejegyzésben jelentette be a halálesetet. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

„Meleg aloha idősebb nővéremnek, Kelly Lee Curtisnek. Ma reggel elhunyt. Otthonában. A természetben. Békében” – írta az Oscar-díjas színésznő elhunyt nővére fekete-fehér fotója mellé. Jamie hozzátette, hogy Kelly volt „az első barátom és életre szóló bizalmasom”.

„Lélegzetelállítóan gyönyörű és tehetséges színésznő volt” – folytatta Jamie Lee Curtis, aki majdnem zsaru lett. „Kegyetlenül játszott a szívekkel, teknősöket gyűjtött, szerette a családját, a természetet, a zenét, a turkálást, az utazást… Büszke volt dán gyökereire és magyar zsidó származására, és odaadó amerikai hazafi volt.”

Jamie Lee Curtis nővére mindig magyarul köszönt el mindenkitől

Kelly mindig ezzel a magyar áldással fejezett be minden üzenetet vagy búcsúzást: Isten Veled! Isten Veled a nap és a hold nővére, én Tai-om!. Viszlát a jövőben

