Újabb csapás érte Brad Pittet: legidősebb fia is hátat fordított neki

Úgy tűnik, tovább mélyülhet a szakadék Brad Pitt és gyermekei között. A legfrissebb értesülések szerint legidősebb fia, Maddox Jolie-Pitt hivatalosan is kérvényezte nevének megváltoztatását, és a jövőben Maddox Chivan Jolie néven szeretne szerepelni, teljesen elhagyva a Pitt vezetéknevet.

Brad Pitt és Angelina Jolie legidősebb fia, Maddox hivatalosan meg akar válni a Pitt névtől Fotó: AFP

Brad Pitt gyermekei egyenként elhatárolódnak tőle

A 24 éves fiatal állítólag „személyes okokra” hivatkozott a névváltoztatási kérelemben. Bár a jogi lépés most került nyilvánosságra, a döntés nem teljesen váratlan. Maddox korábban már édesanyja, Angelina Jolie egyik filmes projektjének stáblistáján is egyszerűen Maddox Jolie néven szerepelt.

Nem ő az egyetlen a családban, aki eltávolodott a kettős vezetéknévtől. Tavaly Shiloh röviddel 18. születésnapja után hivatalosan is kérte nevének megváltoztatását, így a Shiloh Nouvel Jolie-Pitt helyett ma már Shiloh Jolie néven ismert. Ügyvédje akkor hangsúlyozta, hogy a döntés a fiatal saját, független elhatározása volt.

Hasonló lépést tett Zahara is, akit a diplomaosztóján Zahara Marley Jolie néven mutattak be. Közben húga, Vivienne a The Outsiders produkció stáblistáján Vivienne Jolie néven szerepelt.

A családi konfliktus gyökerei egészen 2016-ig nyúlnak vissza. Nem sokkal egy magánrepülőgépen történt incidens után Angelina Jolie beadta a válókeresetet. A színésznő később azt állította, hogy a repülőút során Brad Pitt verbálisan és fizikailag is bántalmazta a család egyes tagjait.

A nyilvánosságra került dokumentumok szerint Jolie azt állította, hogy Pitt bántotta Maddoxszot is. A színész következetesen tagadta a vádakat, az FBI pedig végül nem emelt ellene vádat.

Több mint két évtizeddel később, állítólag Maddox döntése, miszerint elhagyja a Pitt vezetéknevet, annak a legújabb jele, hogy a családi szakadék mélyebb, mint valaha. Maddoxot Angelina Jolie fogadta örökbe Kambodzsából 2002-ben, mielőtt összeházasodott Brad Pittel. A férfi később szintén örökbe fogadta a fiút - írja a Metro.