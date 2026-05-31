Felismerések és gyógyító energiák: a telihold ereje ma minden csillagjegy életét felforgatja

Hatalmas kozmikus változások lesznek ma, ugyanis ez lesz az év második tízmilliószoros napja, és még egy Nyilas telihold is lesz. Jobb lesz minden csillagjegynek felkészülni, ugyanis az égiék nagy kihívásokat dobhatnak eléjük.

Mutatjuk mi vár ma a csillagjegyedre!

Kos

Vasárnap van az év második tízmilliószoros napja, amikor a gondolatok és cselekedetek ereje tízmilliószoros erővel hat. Ma viszont a Nyilas telihold miatt extra szenvedélyes is lehet. Tegye félre a feszültséget! Ehhez nagy segítséget jelenthet valamilyen relaxációs technika.

Bika

A Nyilas telihold tűz elemű energiákat hoz. Emiatt dolga lehet egy rámenősebb emberrel. Finoman jelezze neki a határokat. Tízmilliószoros nap is van ma, ilyenkor a hála és a nagylelkűség tízmilliószoros erővel száll vissza ránk – próbálja pozitív rezgésekre hangolni magát!

Ikrek

Értékes felismerései lehetnek a Nyilas telihold idején. Az új megoldások, gondolatok egy baráti beszélgetés során „érkeznek” önhöz. Legyen nyitott a befogadásukra! Minden erő és energia, amit most az alapok megerősítésére szán, a későbbiekben kamatostul megtérülhet.

Rák

A Nyilas telihold kiáradó érzéseket jelez. Most bárkin megesik a szíve, és még a szokottnál is nagylelkűbb és empatikusabb. Az elégedettség most abból fakad, ha segít másokon, és ez tökéletes összhangban van a tízmilliószoros nap üzenetével is.

Bármi, amivel elakadást, hátráltatást tapasztalt, most új lendületet kap az égiektől, és a Nyilas telihold erejével kimozdíthatja a holtpontról. Legyen nyitott a sugallatokra, megérzésekre, mert most ezek is különleges erővel érkeznek önhöz.

Szűz

A Nyilas telihold gyógyító energiákat ébreszt önben. Ezt fordíthatja maga felé és a szerettei felé is. Ez a telihold lehetővé teszi, hogy magasztosabb síkról szemléljük az eseményeket, és felerősíti az intuíció teljes működését is.

Mérleg

A Nyilas jegyében kiteljesedő telihold segít rendbe szedni a dolgait, és nagyon erőssé teszi az intuíciót. A tízmilliószoros nap miatt ezeket a különleges mentális energiákat érdemes „teremtésre” használnia. Fókuszáljon arra, amit el szeretne érni!