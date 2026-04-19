Orbán Viktor: Ukrajna már hétfőtől megindíthatja a kőolajszállítást

Magyarország álláspontja nem változott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 15:40
Módosítva: 2026.04.19. 16:33
orbán viktor ukrajna Barátság kőolajvezeték

Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.


 

Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget

– írja Orbán Viktor a Facebookon.

 

