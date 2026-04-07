RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Pusztító csapás Odesszára, kisgyermek is életét vesztette

Elszabadult a pokol a Fekete-tenger partján fekvő kikötővárosban. Miközben civilek haltak meg, az ukrán elit vagyona továbbra is gyarapodik a háború révén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 13:36
Módosítva: 2026.04.07. 14:17
Ukrajna civil áldozatok Odessza orosz-ukrán háború

Odessza lángba borult, több civil is életét vesztette, köztük egy kisgyermek is, egy csecsemő pedig súlyosan megsérült április 6-ára virradóra. A város vezetése azonnal gyásznapot hirdetett. Az RBC-Ukrajina beszámolója szerint a támadás során lakóövezetek kerültek célkeresztbe. Egy többszintes lakóépület súlyosan megrongálódott, több emelet gyakorlatilag összeomlott a becsapódás következtében. A robbanás erejét jól mutatja, hogy a környező házak ablakai is kitörtek, parkoló autók rongálódtak meg, és több helyen csaptak fel a lángok. A háború, és azzal járó szörnyűségek állandósultak Ukrajnában.

Sokkoló képen a háború pusztításának nyoma: több emeletnyi lyuk egy panelházban
Sokkoló képen a háború pusztításának nyoma: Odesszában április 6-án erre ébredtek azok, akik egyáltalán felébredtek Fotó: Anadolu via AFP

Döbbenet: Zelenszkij húzza a háborút! 

A mentőegységek azonnal a helyszínre siettek, és órákon át kutattak a romok alatt túlélők után. A mentési munkálatok rendkívül nehéz körülmények között zajlottak, hiszen a romos épületszerkezet bármikor tovább omolhatott. A tűzoltók folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén, miközben a sérülteket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább három ember meghalt a támadásban, és több mint tízen megsérültek. Több sérült állapota válságos, így a halálos áldozatok száma még emelkedhet. 

A tragédia egyik legmegrázóbb részlete, hogy az áldozatok között egy mindössze két és fél éves kislány is szerepel, aki a romok alatt vesztette életét.

A helyiek beszámolói szerint az éjszaka közepén hatalmas robbanások rázták meg a várost. Sokan azonnal az óvóhelyekre menekültek, mások azonban már nem tudtak időben reagálni. A támadás után sokan sokkos állapotban, könnyeikkel küszködve figyelték, ahogy a mentők a romok közül próbálják kimenteni az áldozatokat.

Nemcsak lakóépületek sérültek meg: 

  • a város infrastruktúrája is komoly károkat szenvedett,
  • több üzlethelyiség megrongálódott,
  • egyes városrészeken akadozott az áramszolgáltatás is.

A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és a helyreállításon.

A támadások nem korlátozódtak Odesszára. Ukrajna más régióiban is légicsapásokat hajtottak végre, különösen az északi területeken, ahol energetikai létesítmények kerültek célpontba. Emiatt több százezer ember maradhatott átmenetileg áram nélkül.

A történtek után Odessza vezetése hivatalosan is gyásznapot hirdetett az áldozatok emlékére. A városban fél árbócra eresztett zászlók és csendes megemlékezések jelzik a veszteség súlyát. 

A lakók egy emberként gyászolják az ártatlanul elhunytakat.

A mentési munkálatok továbbra is zajlanak, a hatóságok attól tartanak, hogy a romok alatt még lehetnek áldozatok.

A mostani támadás ismét rávilágít arra, hogy miközben a háború frontvonalaitól távol élő civilek sincsenek biztonságban, Zelenszkij továbbra sem hajlandó békét kötni. 

háború
A háború civil áldozatai között gyermekek és felnőtt civilek is vannak, ez az idős hölgy pedig a házát veszíttette el április 6-ára virradó éjszaka Fotó: NurPhoto via AFP 

Zelenszkij összejátszik Magyar Péterrel

Miközben panelházak ártatlan lakói halnak meg, mások aranykonvojokkal kapják a pénzt, arany vécék világában élnek és gyermekeik Marokkóban buliznak. Mára teljesen világossá vált, hogy mire megy ki a játék. Az ukrán gazdaság békeidőben egyszerűen nem volt képes megtermelni azt a nyereséget, amit most megkap „ingyenpénzként” Brüsszeltől a háború finanszírozására, amit Zelenszkij saját magára és oligarcháinak hizlalására költ. Az ukrán elnök pénzügyi vállalkozásának egy akadálya van: Orbán Viktor. A Brüsszel–Kijev-tengely ezért hozta létre a Tisza Pártot, ami 

Magyar Péter vezetésével arra hivatott, hogy Orbán Viktor leváltása után elvegye a magyar emberek és családok pénzét, hogy aztán Ukrajnának adják.

Zelenszkij és Magyar Péter összejátszása a napnál világosabb, már akkor is látszott, amikor az ukránok olajblokád alá vették hazánkat – írja a Ripost.

Több emeletnyi lyuk közelről
Több emeletnyi lyuk közelről / Fotó: NurPhoto via AFP

 


 

 


 

 

háború A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
