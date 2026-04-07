Pusztító csapás Odesszára, kisgyermek is életét vesztette

Odessza lángba borult, több civil is életét vesztette, köztük egy kisgyermek is, egy csecsemő pedig súlyosan megsérült április 6-ára virradóra. A város vezetése azonnal gyásznapot hirdetett. Az RBC-Ukrajina beszámolója szerint a támadás során lakóövezetek kerültek célkeresztbe. Egy többszintes lakóépület súlyosan megrongálódott, több emelet gyakorlatilag összeomlott a becsapódás következtében. A robbanás erejét jól mutatja, hogy a környező házak ablakai is kitörtek, parkoló autók rongálódtak meg, és több helyen csaptak fel a lángok. A háború, és azzal járó szörnyűségek állandósultak Ukrajnában.

Sokkoló képen a háború pusztításának nyoma: Odesszában április 6-án erre ébredtek azok, akik egyáltalán felébredtek Fotó: Anadolu via AFP

Döbbenet: Zelenszkij húzza a háborút!

A mentőegységek azonnal a helyszínre siettek, és órákon át kutattak a romok alatt túlélők után. A mentési munkálatok rendkívül nehéz körülmények között zajlottak, hiszen a romos épületszerkezet bármikor tovább omolhatott. A tűzoltók folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén, miközben a sérülteket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább három ember meghalt a támadásban, és több mint tízen megsérültek. Több sérült állapota válságos, így a halálos áldozatok száma még emelkedhet.

A tragédia egyik legmegrázóbb részlete, hogy az áldozatok között egy mindössze két és fél éves kislány is szerepel, aki a romok alatt vesztette életét.

A helyiek beszámolói szerint az éjszaka közepén hatalmas robbanások rázták meg a várost. Sokan azonnal az óvóhelyekre menekültek, mások azonban már nem tudtak időben reagálni. A támadás után sokan sokkos állapotban, könnyeikkel küszködve figyelték, ahogy a mentők a romok közül próbálják kimenteni az áldozatokat.

Nemcsak lakóépületek sérültek meg:

a város infrastruktúrája is komoly károkat szenvedett,

több üzlethelyiség megrongálódott,

egyes városrészeken akadozott az áramszolgáltatás is.

A hatóságok jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén és a helyreállításon.

A támadások nem korlátozódtak Odesszára. Ukrajna más régióiban is légicsapásokat hajtottak végre, különösen az északi területeken, ahol energetikai létesítmények kerültek célpontba. Emiatt több százezer ember maradhatott átmenetileg áram nélkül.