Az aranykonvoj szállította Magyar Péter pénzét!

A hétvégén kiderült, hogy az ukránok heti kétmilliárd forinttal támogatják a Tisza Párt kampányát, amit illegálisan hoznak be az országba. Ennek a tiltott pártfinanszírozásnak volt része az ukrán aranykonvoj is. A héten három tiszás ukrán ügynök is lebukott, közülük ketten Magyar Péterék informatikai rendszerét üzemeltették. Az ukrán titkosszolgálati akciók már régóta zajlanak, akkor kapcsoltak nagyobb sebességre, amikor januárban Zelenszkij elnök leállította a Barátság olajvezetéket. Megmutatjuk, hogyan indította el Zelenszkij a Magyarország elleni titkosszolgálati akciókat, melyeknek célja, hogy megpróbálják hatalomra juttatni Magyar Pétert és ezzel az ukránok hozzájussanak a 90 miliárdos uniós háborús hitelhez, amelyet csak Orbán Viktor tud megakadályozni- írta meg az Ellenpont.

Január végén Ukrajna egyértelmű támadást indított Magyarország ellen. Ennek első eleme volt a Barátság-kőolajvezeték leállítása és az, hogy annak ellenére nem indítják újra, hogy erre minden feltétel adott. Ezzel Zelenszkij elnök egyértelműen Magyar Péter oldalán avatkozott be a választásokba, ezt pedig ő maga sem tagadja. Miután az ukrán elnök bevallotta, hogy február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság-kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy

"hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon".1

A Barátság kőolajvezeték lezárásával Ukrajna a magyar energetikai infrastruktúrát akarja ellehetetleníteni, és minden jel arra utalt, hogy a közeljövőben ennél is súlyosabb támadásokra készülnek. Ez nem is maradt el. 2

Aranykonvojon jött a Tisza ukrán párttámogatása

Március 5-én Kecskemétnél a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) és a NAV feltartóztatta az ukrán Oschadbank két páncélozott járművét, amelyek Ausztriából tartottak Ukrajnába. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújával foglalták le a szállítmányt, és azóta is folyamatban van a nyomozás. Miközben a hivatalos ukrán magyarázat szerint ez az ukrán bank pénze volt, amit az ukrán fél "állami rablásnak” és „terrorizmusnak” minősített, a valóság teljesen más képet mutat.