Orosz támadások: ukrán családok generációi egyszerre vesztették életüket

Harkivban egy megrázó történet csal könnyeket mind a mai napig a helyiek és mindazok szemébe, akik értesülnek róla. Szívszorító veszteség: egy orosz dróntámadás során egy ukrán család három generációja vesztette életét egyszerre. Az 1,5 éves Mija, 16 éves bátyja, Artem, a 38 éves anyukájuk, Tetjana, a korábban leszerelt 45 éves apuka, Ruszlán és az 57 éves nagymama éppen együtt voltak. A mintacsaládról több kép is készült.

Képünk nem a történetben szereplő háznál készült

Szívszorító veszteségek: egész családok vesztik életüket Ukrajnában

Szintén váratlan tragédia történt Zaporizzsja városában: egyetlen csapás következtében három generáció vesztette életét egy családból. Szofija Buhajeva, kisfia, Adam és nagymamája, Tetjana életüket vesztették. Mára a kisgyermekek sírját játékmackók őrzik, de a 27 éves édesanya és a 68 éves nagymama sírja is ott található. Mindhárman tavaly november 7-én haltak meg támadás következtében. 2022 óta ezek a támadások szüntelenül sújtják a civileket is. Adam utolsó óráit videóra is vették: a támadás előtt édesanyjával sétáltak. A szőke, kék szemű kisfiú piros kabátot és Mickey Mouse-os gyapjúsapkát viselt.

Miért veszed le a sapkádat?

– kérdezte tőle gyengéden Tetjana.

Meg fogsz fázni.

Adam azonban mégis levette. Egy órával később mindhárman otthon voltak és éppen enni készültek, amikor az orosz irányított légibomba eltalálta a lakóházukat. Adam, Szofija és Tetjana hat másik civillel együtt azonnal elhunyt. A családról itt találsz képet.

Idén is már több háromgenerációs halálesetről értesültünk: Harkivban március 7-én egy ötemeletes házat ért rakétatámadás során a 13 éves Liza Poljanszka, édesanyja, Jana és nagymamája, Olena is életüket vesztették. Liza apja jelenleg az ukrajnai Védelmi Erőknél szolgál. A nyolcadikos kislány szenvedélyesen szerette a természetet és az állatokat. Fiatal természetbúvárként gyakran járt a helyi állatkertben. Édesanyja a könyvtár vezetőjeként dolgozott, nagymamája pedig egy bankfiók igazgatója volt. A több éve tartó veszélyek és nehézségek ellenére próbáltak a mindennapoknak élni. Ők csupán néhány kiemelt áldozat: a háború során rengeteg más család is hasonló tragédiát élt át – írja a Ripost.