- Ketten meghaltak és hatan megsebesültek Lozovában a vasúti csomópont megtámadásakor
- Egy orosz és öt ukrán gyermek térhet haza a családjához, miután elválasztották őket
- Kijev polgármestere tájékoztatott; -13 fokra zuhan a hőmérséklet miközben 2600 épület maradt fűtés nélkül
- Volgográd lángokban – fegyverraktárat támadtak meg az ukránok
Felfoghatatlan, de már az ivóvízért is őrült küzdelem zajlik Kijevben
A szakemberek hőlégfegyverekkel próbálják helyreállítani a vízellátást. A heves fagyok és az áramszünetek miatt Kijevben több közkút is befagyott.
Kijevben a háborús helyzet miatt megsérült a vízellátó infrastruktúra. A kijevi lakosok közül sokan egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan férnek hozzá a vízhez, ezért sokan használják a közkutakat, amelyek közül több a fagyok és az áramszünetek miatt befagyott. Hogyan biztosítják a lakosok számára a vizet? A kutakat melegítik, és több szabályt is bevezettek a biztonságos használatára vonatkozóan.
Nagy erőkkel melegítik a kijevi közmunkások a befagyott közkutakat
Mivel az országban fagyok és a hosszú áramszünetek miatt a vízkút-komplexumok megfagynak. Korábban a közmunkások páka lámpákat használtak, most viszont a Rukh Eleon jótékonysági szervezet modern dízel hőlégfegyvereit kapták meg.
- olvasható a kijevi balparti, azaz Dnyeper bal oldalán fekvő rész híreivel foglalkozó Facebook oldalon.
A Speciális Vízgazdálkodási Kommunális Vállalat, Kyivvodfond vezetője, Jurij Kovtun elmondta, nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a kutakat minél gyorsabban üzembe helyezzék és a kijevieknek biztosítsák ivóvízellátást.
Az áram nélkül működésképtelen szivattyúk leállnak, ami a rendszerek befagyásához vezet. A szakemberek már melegítik a berendezéseket a vízellátás helyreállítása érdekében. Kijevben a közmunkások, sötétedésig megállás nélkül olvasztják fel a vízkutakat hőlégfegyverek segítségével és takarítják el a jeget.
- számol be a Телеканал Київ24 hírcsatorna.
A kijevieket óvatosságra intik, és arra kérik, hogy ügyeljenek arra, hogy ne öntsék ki a vizet a kutak környékén, hogy elkerüljék a csúszós jeges pályák kialakulását.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre