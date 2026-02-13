RETRO RÁDIÓ

Felfoghatatlan, de már az ivóvízért is őrült küzdelem zajlik Kijevben

A szakemberek hőlégfegyverekkel próbálják helyreállítani a vízellátást. A heves fagyok és az áramszünetek miatt Kijevben több közkút is befagyott.

2026.02.13.
Kijevben a háborús helyzet miatt megsérült a vízellátó infrastruktúra. A kijevi lakosok közül sokan egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan férnek hozzá a vízhez, ezért sokan használják a közkutakat, amelyek közül több a fagyok és az áramszünetek miatt befagyott. Hogyan biztosítják a lakosok számára a vizet? A kutakat melegítik, és több szabályt is bevezettek a biztonságos használatára vonatkozóan.

Nagy erőkkel melegítik a befagyott közkutakat Kijevben
Több közkút befagyott Kijevben. Fotó: Pixabay

 

Nagy erőkkel melegítik a kijevi közmunkások a befagyott közkutakat

Mivel az országban fagyok és a hosszú áramszünetek miatt a vízkút-komplexumok megfagynak. Korábban a közmunkások páka lámpákat használtak, most viszont a Rukh Eleon jótékonysági szervezet modern dízel hőlégfegyvereit kapták meg.

- olvasható a kijevi balparti, azaz Dnyeper bal oldalán fekvő rész híreivel foglalkozó Facebook oldalon. 

A Speciális Vízgazdálkodási Kommunális Vállalat, Kyivvodfond vezetője, Jurij Kovtun elmondta, nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a kutakat minél gyorsabban üzembe helyezzék és a kijevieknek biztosítsák ivóvízellátást.

Az áram nélkül működésképtelen szivattyúk leállnak, ami a rendszerek befagyásához vezet. A szakemberek már melegítik a berendezéseket a vízellátás helyreállítása érdekében. Kijevben a közmunkások, sötétedésig megállás nélkül olvasztják fel a vízkutakat hőlégfegyverek segítségével és takarítják el a jeget.

- számol be a Телеканал Київ24 hírcsatorna.

A kijevieket óvatosságra intik, és arra kérik, hogy ügyeljenek arra, hogy ne öntsék ki a vizet a kutak környékén, hogy elkerüljék a csúszós jeges pályák kialakulását.  

 

