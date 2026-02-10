15 órás áramszünetek várhatóak Ukrajnában – az energiaszolgáltatás szinte teljesen összeomlott
Egyre súlyosabb a helyzet Ukrajnában a háború miatt. Folyamatosak az áramkimaradások, ezért az emberek akár napokra is a hideg lakásaikban kényszerülnek meghúzni magukat. A fűtés mellett vízhez sem tudnak hozzájutni.
Mindennapi küzdelmet okoznak Ukrajnában a sorozatos áramkimaradások. Az ott élő emberek, amellett, hogy el kell, viselniük a háború borzalmait, kénytelenek hosszú órákat a sötétben tölteni, fűtés, víz és áram nélkül. Eleinte még csak 3-4 óráig tartott, azonban a helyzet egyre súlyosabb, már csak alig két órára juthatnak áramhoz Ukrajna lakosai.
A probléma először csak az ukrán fővárosban, Kijevben jelentkezett, azonban mostanra már az egész országot érinti, mivel folyamatosak az orosz csapások, amelyek miatt sokaknál rendszeresen elmegy az áram, leáll a fűtés. Emiatt az ország vezetése egy tervet készített, amely alapján mindenki előre tudhatja, hogy mikor fogják újra lekapcsolni az áramot. Az áramszünet ütemterve minden napra vonatkozik, ráadásul a legújabb változtatások miatt a legtöbb helyen 15 órán keresztül nem lesz víz, fűtés és áram sem. Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.
Az áramkimaradások csak tovább nehezítik a helyzetet, ugyanis nem elég elviselni a háború okozta mindennapos küzdelmeit, hallgatni a fegyverropogást, még arra sincs lehetőségük az ott élőknek, hogy egy meleg lakásba mehessenek haza.
Én kárpátaljai vagyok, itt sokszor nincs áram. Nagyon nehéz így gyerekkel, ne akarja senki sem tudni mennyire
– írta korábban Izabella a magyar külügyminiszter egyik Facebook posztja alá.
A gyerekek a sötétben járnak iskolába, ahol szintén nincs világítás. Ilyen szenvedéseknek vannak kitéve.
– mesélte Katalin a legnagyobb közösségi oldalon.
Áramkimaradásokat okoznak a folyamatos orosz csapások
Az ukrán elnök január 16-tól az ország több régiójában szigorú áramszüneti tervet vezetett be, mivel Ukrajnak elektromos hálózata a rendszeres támadások miatt nem képes fedezni a fogyasztási csúcsokat és ez a helyzet is csak egyre súlyosbodik, ugyanis február 6-án péntek reggelre virradóan újabb támadások érték az energetikai és infrastrukturális létesítményeket. Az orosz hadsereg összesen 335 támadóeszközt vetett be, amelyekkel a célpontjaik 90 százalékát meg is semmisítette. A támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, valamint lakóházak és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak.
Emiatt vannak olyan megyék, ahol péntek óta egyáltalán nincs áramszolgáltatás. Ilyen helyzetben van Zaporizzsja, Donyeck, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Kirovohrad megye.
Ennek következtében tegnap Kijevben ülésezett a vészhelyzeti törzs.
Az éjszakai támadás következtében kialakult áramhiány további jelentős áramszüneteket okozott, amelyet rendkívül nehéz áthidalni, így a következő napok nehezek lesznek. Jelenleg a főváros lakói csak rövid ideig – másfél-két órára – kapnak áramot
– közölte a Energetikai Minisztérium, majd hozzátették, hogy a következő napok rendkívül nehezek lesznek Kijev számára.
Emellett megerősítették azt az információt is, hogy az atomerőműveket kénytelenek a lehető legjobban tehermentesíteni, valamint beismerték, hogy Ukrajna elvesztette a villamos energia jelentős részét.
A rendszer maximális korlátozásokkal működik. A szokásos ütemtervek nincsenek érvényben. A legnehezebb helyzet Kijevben van. Az infrastruktúrát ért csapások miatt jelenleg csak napi másfél-két órán át van áram. Nehéz napok állnak előttünk!
– figyelmeztetett a minisztérium.
