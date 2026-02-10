15 órás áramszünetek várhatóak Ukrajnában – az energiaszolgáltatás szinte teljesen összeomlott

Mindennapi küzdelmet okoznak Ukrajnában a sorozatos áramkimaradások. Az ott élő emberek, amellett, hogy el kell, viselniük a háború borzalmait, kénytelenek hosszú órákat a sötétben tölteni, fűtés, víz és áram nélkül. Eleinte még csak 3-4 óráig tartott, azonban a helyzet egyre súlyosabb, már csak alig két órára juthatnak áramhoz Ukrajna lakosai.

Az országos áramkimaradások miatt az ukrán lakosok a hideg lakásaikban próbálják túlélni a dermesztően hideg telet. Fotó: Kutsenko Volodymyr / Shutterstock

A probléma először csak az ukrán fővárosban, Kijevben jelentkezett, azonban mostanra már az egész országot érinti, mivel folyamatosak az orosz csapások, amelyek miatt sokaknál rendszeresen elmegy az áram, leáll a fűtés. Emiatt az ország vezetése egy tervet készített, amely alapján mindenki előre tudhatja, hogy mikor fogják újra lekapcsolni az áramot. Az áramszünet ütemterve minden napra vonatkozik, ráadásul a legújabb változtatások miatt a legtöbb helyen 15 órán keresztül nem lesz víz, fűtés és áram sem. Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.

Az áramkimaradások csak tovább nehezítik a helyzetet, ugyanis nem elég elviselni a háború okozta mindennapos küzdelmeit, hallgatni a fegyverropogást, még arra sincs lehetőségük az ott élőknek, hogy egy meleg lakásba mehessenek haza.

Én kárpátaljai vagyok, itt sokszor nincs áram. Nagyon nehéz így gyerekkel, ne akarja senki sem tudni mennyire

– írta korábban Izabella a magyar külügyminiszter egyik Facebook posztja alá.

A gyerekek a sötétben járnak iskolába, ahol szintén nincs világítás. Ilyen szenvedéseknek vannak kitéve.

– mesélte Katalin a legnagyobb közösségi oldalon.

Áramkimaradásokat okoznak a folyamatos orosz csapások

Az ukrán elnök január 16-tól az ország több régiójában szigorú áramszüneti tervet vezetett be, mivel Ukrajnak elektromos hálózata a rendszeres támadások miatt nem képes fedezni a fogyasztási csúcsokat és ez a helyzet is csak egyre súlyosbodik, ugyanis február 6-án péntek reggelre virradóan újabb támadások érték az energetikai és infrastrukturális létesítményeket. Az orosz hadsereg összesen 335 támadóeszközt vetett be, amelyekkel a célpontjaik 90 százalékát meg is semmisítette. A támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, valamint lakóházak és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak.