RETRO RÁDIÓ

Sokk a kijevi peronon: Szétlőtt pokollal várták a világ vezetőit a háború évfordulóján

Elképesztő módon mutatják be a háború szörnyűségeit Ukrajnában. Egy halálvonatot azért vontatták egy olyan településre, ami pont a frontvonal mellett van, hogy mindenki láthassa. A vonatot nemrég rakétatámadás érte. A támadásban hat embert meghalt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 15:13
orosz-ukrán háború orosz-ukrán konfliktus orosz-ukrán

Négy év. Ennyi ideje dörögnek a fegyverek, és ennyi ideje próbálja a világ felfogni azt a felfoghatatlant, ami Ukrajnában történik. De amíg a politikusok a tárgyalóasztalok mellett statisztikákról és fegyverszállításokról vitatkoznak, az ukrán vasúttársaság valami olyat tett, amitől még a legkeményebb diplomaták torka is elszorult: halálvonatot küldött Kijevbe.

halálvonat Kijevben
Egy halálos orosz dróntámadás következtében kiégett halálvonat vasúti kocsija érkezett Kijevbe, a négy éve tartó háború borzalmait demonstrálva. Fotó: Scripps News

A halálvonat mementója

A Scripps News beszámolója szerint egy ronccsá lőtt, a felismerhetetlenségig összeégett vasúti kocsi gördült be a kijevi központi pályaudvarra, majd foglalta el helyét a város egyik legforgalmasabb pontján. Nem egy múzeumi tárgyról és nem is egy filmes kellékről van szó!Ez a kocsi hús-vér emberek menekülési eszköze volt a háború borzalmai elől - egészen addig, amíg egy tüzérségi lövedék véget nem vetett az utazásnak.Nehéz lenne a háború borzalmait visszaadó installációt elképzelni: a vasúti kocsi kilyuggatott fémlemezek között egykor anyák ölelték gyermekeiket, nagyszülők szorongatták maradék ingóságaikat azt remélve, hogy a kocsi biztonságba viszi őket.

Nézzék meg a saját szemükkel!

A vonat most Barvinkove közelében van, a frontvonalakhoz legközelebbi állomáson. A kocsiban a támadás napján 18-an utaztak, közülük a támadásban 6 ember veszítette életét. 

Azt akarjuk, hogy ne csak hallják a háborút, hanem lássák is. Érezzék a rozsda és az égés szagát

– suttogta egy helyi önkéntes, aki a roncs mellett állt meg egy pillanatra. 

A vasút, mint az élet fonala

Ukrajnában a vasút az elmúlt négy évben többé vált közlekedési eszköznél: ez lett az ország ütőere:

  • Vonatok mentettek ki milliókat a tűzvonalból és
  • így szállították az utánpótlást is a frontra. 

Ez a most kiállított, lebombázott vagon a vasutasok hősiessége előtt is tiszteleg – azok előtt, akik akkor is vezették a szerelvényeket, amikor az égből rakétazápor zúdult rájuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu