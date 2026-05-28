Szalah-t alaposan kiosztották a lányai, ezt kellett volna jobban csinálnia – Videó

Felejtsük el a rivális szurkolókat, a szakértőket, sőt még a legkeményebb ellenfeleit is, kiderült, hogy Mohamed Szalah legkeményebb kritikusai végig otthon ültek.

Lányai a legkeményebb kritikusai Mohamed Szalahnak

Szalah a szezon végén ingyen távozik, ezzel lezárva egy ragyogó, rekordokat döntő kilencéves időszakot az Anfieldben, ahol 255 góljával a klub történetének harmadik legeredményesebb gólszerzője lett. A klub „Búcsú a királytól” interjújának egy vidám pillanatában a Liverpool ikonja brutálisan őszinte visszajelzéseket kapott.

Amikor megkérték, hogy értékelje apja futballtudását, Szalah legfiatalabb, hatéves lánya, Kayan, nem fogta vissza magát, és hűvösen 7-es osztályzatot adott neki a 10-ből.

„Mit kellene jobban csinálnia?” – kérdezték tőle, mire ő így válaszolt: „Több gólt kellene rúgnia.”

Hogy ne maradjon le, Kayan 11 éves nővére, Makka, még tovább fokozta a kritikát, és ragaszkodott ahhoz, hogy a Liverpool-legendának „több gólt kell rúgnia, és több játékosnak kell passzolnia”.

Ezt követően megkérdezték tőlük, melyik volt a kedvenc góljuk, amelyet a Szalah család valamelyik tagja szerzett az Anfieldben – mire mindketten magabiztosan azt válaszolták, hogy a sajátjuk.

„És apukátok góljai közül tetszett valamelyik?” – kérdezték tőlük, mire Kayan gyorsan visszavágott: „Nem.”

Nagyon úgy tűnik, hogy a család hűsége szorosan kötődik Merseyside-hoz, Szalah ugyanis elárulta: „A gyerekeim mindig a Liverpoolnak fognak szurkolni. Még amikor elmondtam nekik, hogy távozom, azt mondták: „akkor is szurkolni fogunk a klubnak, ha te elmész. Azt kérdeztem: »Nem fogtok szurkolni az új klubomnak?«, mire azt válaszolták: »Nem, mi a Liverpoolt szeretjük – senki másnak nem fogunk szurkolni.« Erre azt mondtam: »Oké, rendben«.”

Szalah márciusban megerősítette, hogy távozik a tavalyi Premier League-bajnok csapatától, hosszú ideje együtt dolgozó ügynöke, Ramy Abbas pedig kijelentette, hogy egyelőre senki sem tudja, hol fog játszani a következő szezonban – írja a Daily Mail.