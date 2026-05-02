Liverpool büszkeségei, Szoboszlai Dominik kislánya különleges listára került fel

A Vörösök futballistái nemcsak a pályán érnek el sikereket, hanem a magánéletükben is. Már egy teljes kezdőcsapatot is ki lehetne állítani a liverpooli apukákból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.02. 12:30
Bár ritkábban kerül szóba, egy játékos teljesítményére gyakran éppoly nagy hatással van a boldog családi háttér, mint a kemény edzések. A Vörösök keretében jó többen párkapcsolatban élnek, amelyek közül jó néhány már a családalapításig is eljutott. Összeállításunkban megmutatjuk a liverpooli apukákat, illetve kis- és nagygyermekeiket.

Szoboszlai Dominik 2025-ben csatlakozott a liverpooli apukák sorához Fotó: Andrew Powell

A liverpooli apukák

Szoboszlai Dominik

A magyar klasszis és felesége, Buzsik Borka 2025 tavaszán jelentették be, hogy gyermeket várnak. Néhány hónappal később, augusztusban megszületett kislányuk, akinek nevét a szülők egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A gyermek érkezése életre szóló mérföldkő lett Szoboszlai számára: interjúkban többször is hangsúlyozta, hogy az apaság pályafutása legmeghatározóbb élménye.

Alisson Becker 

A brazil hálóőr a csapat egyik legtapasztaltabb édesapja: három gyermek büszke apukája. Lánya, Helena 2017-ben született, őt követte két fia, Matteo 2019-ben, majd Rafael 2021-ben. 

Virgil van Dijk

A csapatkapitány ritkán enged betekintést magánéletébe, ezért kevesen tudják, hogy két lánya van. Nila 2014-ben, míg Jadi 2016-ban született. 

Cody Gakpo

A holland támadó és párja 2024 áprilisában osztották meg a hírt fiuk, Samuel születéséről, aki nemrég ünnepelte második születésnapját. Gakpo gyakran említi, hogy az apaság még a futballnál is fontosabb az életében.

Andy Robertson

A skót válogatott csapatkapitánya három gyermek édesapja. Legidősebb fia már 9 éves, míg két lánya 7 és 3 évesek. Robertson számára a család kulcsfontosságú szerepet játszik a mindennapokban, és gyakran beszél arról, hogy ők jelentik számára a valódi motivációt.

Ryan Gravenberch

A holland középpályás Szoboszlaival szinte egy időben, 2025 augusztusában jelentette be lánya születését. Kislánya azóta is időről időre feltűnik a Liverpool hazai mérkőzésein.

Alexis Mac Allister

Az argentin világbajnok is 2025-ben csatlakozott az apukák sorához: lánya, Alaia, Szoboszlai és Gravenberch gyermekei után alig egy hónappal, szeptemberben született. 

Mohamed Szalah

Az egyiptomi klubikon a csapat egyik legnépszerűbb játékosa a közösségi médiában is, ahol gyakran oszt meg pillanatokat családi életéből. Két lányát is rendre büszkén mutogatja.

Curtis Jones

Az angol futballista a keret többi középpályásához viszonyítva már nem számít friss apukának, azonban lánya még mindig csak két éves. Már most nagyon hasonlít édesapjára.

Endo Wataru

A japán középpályás a Liverpool legtapasztaltabb családapja: már négygyermekes édesapaként érkezett a klubhoz 2023-ban. 

Giorgi Mamardashvili

Az utóbbi két évben jócskán megszaporodtak Liverpoolban az apukák, hiszen a második számú hálóőr már a hatodik az összeállításunkban, aki ebben az időszakban jelentette be gyermeke születését.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
