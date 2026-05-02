Liverpool büszkeségei, Szoboszlai Dominik kislánya különleges listára került fel
A Vörösök futballistái nemcsak a pályán érnek el sikereket, hanem a magánéletükben is. Már egy teljes kezdőcsapatot is ki lehetne állítani a liverpooli apukákból.
Bár ritkábban kerül szóba, egy játékos teljesítményére gyakran éppoly nagy hatással van a boldog családi háttér, mint a kemény edzések. A Vörösök keretében jó többen párkapcsolatban élnek, amelyek közül jó néhány már a családalapításig is eljutott. Összeállításunkban megmutatjuk a liverpooli apukákat, illetve kis- és nagygyermekeiket.
A liverpooli apukák
Szoboszlai Dominik
A magyar klasszis és felesége, Buzsik Borka 2025 tavaszán jelentették be, hogy gyermeket várnak. Néhány hónappal később, augusztusban megszületett kislányuk, akinek nevét a szülők egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A gyermek érkezése életre szóló mérföldkő lett Szoboszlai számára: interjúkban többször is hangsúlyozta, hogy az apaság pályafutása legmeghatározóbb élménye.
Alisson Becker
A brazil hálóőr a csapat egyik legtapasztaltabb édesapja: három gyermek büszke apukája. Lánya, Helena 2017-ben született, őt követte két fia, Matteo 2019-ben, majd Rafael 2021-ben.
Virgil van Dijk
A csapatkapitány ritkán enged betekintést magánéletébe, ezért kevesen tudják, hogy két lánya van. Nila 2014-ben, míg Jadi 2016-ban született.
Cody Gakpo
A holland támadó és párja 2024 áprilisában osztották meg a hírt fiuk, Samuel születéséről, aki nemrég ünnepelte második születésnapját. Gakpo gyakran említi, hogy az apaság még a futballnál is fontosabb az életében.
Andy Robertson
A skót válogatott csapatkapitánya három gyermek édesapja. Legidősebb fia már 9 éves, míg két lánya 7 és 3 évesek. Robertson számára a család kulcsfontosságú szerepet játszik a mindennapokban, és gyakran beszél arról, hogy ők jelentik számára a valódi motivációt.
Ryan Gravenberch
A holland középpályás Szoboszlaival szinte egy időben, 2025 augusztusában jelentette be lánya születését. Kislánya azóta is időről időre feltűnik a Liverpool hazai mérkőzésein.
Alexis Mac Allister
Az argentin világbajnok is 2025-ben csatlakozott az apukák sorához: lánya, Alaia, Szoboszlai és Gravenberch gyermekei után alig egy hónappal, szeptemberben született.
Mohamed Szalah
Az egyiptomi klubikon a csapat egyik legnépszerűbb játékosa a közösségi médiában is, ahol gyakran oszt meg pillanatokat családi életéből. Két lányát is rendre büszkén mutogatja.
Curtis Jones
Az angol futballista a keret többi középpályásához viszonyítva már nem számít friss apukának, azonban lánya még mindig csak két éves. Már most nagyon hasonlít édesapjára.
Endo Wataru
A japán középpályás a Liverpool legtapasztaltabb családapja: már négygyermekes édesapaként érkezett a klubhoz 2023-ban.
Giorgi Mamardashvili
Az utóbbi két évben jócskán megszaporodtak Liverpoolban az apukák, hiszen a második számú hálóőr már a hatodik az összeállításunkban, aki ebben az időszakban jelentette be gyermeke születését.
