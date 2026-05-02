Liverpool büszkeségei, Szoboszlai Dominik kislánya különleges listára került fel

Bár ritkábban kerül szóba, egy játékos teljesítményére gyakran éppoly nagy hatással van a boldog családi háttér, mint a kemény edzések. A Vörösök keretében jó többen párkapcsolatban élnek, amelyek közül jó néhány már a családalapításig is eljutott. Összeállításunkban megmutatjuk a liverpooli apukákat, illetve kis- és nagygyermekeiket.

Szoboszlai Dominik 2025-ben csatlakozott a liverpooli apukák sorához Fotó: Andrew Powell

A liverpooli apukák

Szoboszlai Dominik

A magyar klasszis és felesége, Buzsik Borka 2025 tavaszán jelentették be, hogy gyermeket várnak. Néhány hónappal később, augusztusban megszületett kislányuk, akinek nevét a szülők egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A gyermek érkezése életre szóló mérföldkő lett Szoboszlai számára: interjúkban többször is hangsúlyozta, hogy az apaság pályafutása legmeghatározóbb élménye.

Alisson Becker

A brazil hálóőr a csapat egyik legtapasztaltabb édesapja: három gyermek büszke apukája. Lánya, Helena 2017-ben született, őt követte két fia, Matteo 2019-ben, majd Rafael 2021-ben.

Virgil van Dijk

A csapatkapitány ritkán enged betekintést magánéletébe, ezért kevesen tudják, hogy két lánya van. Nila 2014-ben, míg Jadi 2016-ban született.

Cody Gakpo

A holland támadó és párja 2024 áprilisában osztották meg a hírt fiuk, Samuel születéséről, aki nemrég ünnepelte második születésnapját. Gakpo gyakran említi, hogy az apaság még a futballnál is fontosabb az életében.

Andy Robertson

A skót válogatott csapatkapitánya három gyermek édesapja. Legidősebb fia már 9 éves, míg két lánya 7 és 3 évesek. Robertson számára a család kulcsfontosságú szerepet játszik a mindennapokban, és gyakran beszél arról, hogy ők jelentik számára a valódi motivációt.

Ryan Gravenberch

A holland középpályás Szoboszlaival szinte egy időben, 2025 augusztusában jelentette be lánya születését. Kislánya azóta is időről időre feltűnik a Liverpool hazai mérkőzésein.

Alexis Mac Allister

Az argentin világbajnok is 2025-ben csatlakozott az apukák sorához: lánya, Alaia, Szoboszlai és Gravenberch gyermekei után alig egy hónappal, szeptemberben született.

Mohamed Szalah

Az egyiptomi klubikon a csapat egyik legnépszerűbb játékosa a közösségi médiában is, ahol gyakran oszt meg pillanatokat családi életéből. Két lányát is rendre büszkén mutogatja.