Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát

Felborult egy kamion szerda reggel az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében, a 44-es kilométernél, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A közlemény szerint a dabasi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, a helyszínre mentő is érkezett. Az Útinform azt közölte, hogy a torlódás több kilométeres, kerülni a 35-ös kilométernél, az Inárcsi pihenőhelynél lehajtva lehet.