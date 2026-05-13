Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát
Röszke felé vezető oldalon, Újhartyánnál történt a baleset.
Felborult egy kamion szerda reggel az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében, a 44-es kilométernél, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A közlemény szerint a dabasi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, a helyszínre mentő is érkezett. Az Útinform azt közölte, hogy a torlódás több kilométeres, kerülni a 35-ös kilométernél, az Inárcsi pihenőhelynél lehajtva lehet.
