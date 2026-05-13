Fordulat jön az időjárásban: Végre kisüt a nap, de nem tart sokáig a nyugalom

Beköszönthet a nyugodtabb időjárás a hét közepén: szerdán már többórás napsütés várható, a korábbi erős szél is fokozatosan mérséklődik. A hét második felében azonban ismét változékonyabb arcát mutathatja az időjárás, csütörtöktől ugyanis újra záporok és zivatarok érkezhetnek – írja a Köpönyeg.

Időjárás előrejelzés

Szerda

Többórás napsütésre és északnyugat felől érkező gomolyokra számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan veszít erejéből az eleinte még erős légmozgás. Reggel 0 és 9, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtök

Eleinte sok napsütésre van kilátás, majd délután délnyugat, nyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek. 20-22 fok köré melegszik a levegő.

Péntek

Délnyugat felől több hullámban valószínű zápor, zivatar. A délkeleti szél megélénkül. 20-25 fok körüli kellemes hőmérséklet várható.