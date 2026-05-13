RETRO RÁDIÓ

Fordulat jön az időjárásban: Végre kisüt a nap, de nem tart sokáig a nyugalom

Szerdán végre fellélegezhetünk: több napsütés és csendesebb idő jöhet, a hőmérséklet délután 17 fok körül alakul. Az időjárás azonban nem marad sokáig nyugodt, csütörtöktől ismét záporok és zivatarok érkezhetnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 06:00
időjárás időjárás jelentés időjárás előrejelzés

Beköszönthet a nyugodtabb időjárás a hét közepén: szerdán már többórás napsütés várható, a korábbi erős szél is fokozatosan mérséklődik. A hét második felében azonban ismét változékonyabb arcát mutathatja az időjárás, csütörtöktől ugyanis újra záporok és zivatarok érkezhetnek – írja a Köpönyeg.

Az időjárás nem marad sokáig nyugodt, csütörtöktől ismét záporok és zivatarok érkezhetnek.
 Az időjárás nem marad sokáig nyugodt, csütörtöktől ismét záporok és zivatarok érkezhetnek. Fotó: Pexels (illusztráció!)

Időjárás előrejelzés

Szerda

Többórás napsütésre és északnyugat felől érkező gomolyokra számíthatunk, már számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan veszít erejéből az eleinte még erős légmozgás. Reggel 0 és 9, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtök

Eleinte sok napsütésre van kilátás, majd délután délnyugat, nyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek. 20-22 fok köré melegszik a levegő.

Péntek

Délnyugat felől több hullámban valószínű zápor, zivatar. A délkeleti szél megélénkül. 20-25 fok körüli kellemes hőmérséklet várható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu