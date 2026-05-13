Ma elstartol a 47. Tour de Hongrie - itt lehet élőben követni a versenyt

Kezdetét veszi a 47. Tour de Hongrie

Bár a hazai kerékpársport ünnepe idén elkerüli Budapestet – az ötnapos viadal során egyetlen szakasz sem érinti a fővárost –, a sportág rajongóinak érdemes útra kelniük, hiszen a mezőnyben a világ elitjét láthatjuk. A verseny szerdától vasárnapig tart majd a Dunántúlon és a Dél-Alföldön: a bringások Gyuláról indulva Békéscsaba, Paks, Szekszárd és Pécs érintésével érkeznek meg a vasárnapi veszprémi befutóhoz. A legintenzívebb élményt a rajthelyszínek (például Szarvas, Kaposvár, Mohács) és a célterületek kínálják majd a szurkolóknak, ahol óriáskivetítők és reklámkaraván várja őket. Aki a „hegyek királyaira” kíváncsi, annak a pécsi Bárány utat vagy a tótvázsonyi Gellát ajánlják: ezeken az emelkedőkön a mezőny lassabban halad, és többször is elteker a szurkolók előtt. Aki pedig nem tud a helyszínre utazni, az élőben követheti majd az M4 Sporton a teljes versenyt.

A száguldó cirkusz szerelmeseinek is nagy nap a mai

76 évvel ezelőtt, 1950-ben ezen a napon rendeztek először Forma 1-es versenyt, méghozzá a silverstone-i versenypályán. A megmérettetés több mint két órán át tartott és a mezőny alig fele jutott el a célig: 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeóval versenyző Nino Farina volt, aki két további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze hét futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Reg Parnell állhatott fel a dobogóra, a később öt világbajnoki címet begyűjtő Juan Manuel Fangio a leintés előtt 8 körrel kénytelen volt feladni a versenyt.

Ma van a nemzetközi humusz nap

Május 13-a sokaknak csupán egy átlagos nap a naptárban, akik viszont rajonganak a mártogatós kencékért és a finom ízekért, azok világszerte megünneplik a humusz nemzetközi világnapját. A humusz egyébként nem más, mint csicseriborsókrém egy kis szezámpasztával.

Ezen a napon találták fel az étkezéshez használt kést

Richelieu bíboros illetlennek találta, ahogyan vacsoravendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogaik közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Éppen ezért 1637. május 13-án parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így született meg a ma is használatos, lekerekített végű, asztalnál használt kés.