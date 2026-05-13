Ma elstartol a 47. Tour de Hongrie - itt lehet élőben követni a versenyt
Ismét megrendezik Magyarország legnagyobb kerékpárversenyét. Az idei megmérettetés május 13-án indul. Mutatjuk az idei Tour de Hongrie-val kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat!
Kezdetét veszi a 47. Tour de Hongrie
Bár a hazai kerékpársport ünnepe idén elkerüli Budapestet – az ötnapos viadal során egyetlen szakasz sem érinti a fővárost –, a sportág rajongóinak érdemes útra kelniük, hiszen a mezőnyben a világ elitjét láthatjuk. A verseny szerdától vasárnapig tart majd a Dunántúlon és a Dél-Alföldön: a bringások Gyuláról indulva Békéscsaba, Paks, Szekszárd és Pécs érintésével érkeznek meg a vasárnapi veszprémi befutóhoz. A legintenzívebb élményt a rajthelyszínek (például Szarvas, Kaposvár, Mohács) és a célterületek kínálják majd a szurkolóknak, ahol óriáskivetítők és reklámkaraván várja őket. Aki a „hegyek királyaira” kíváncsi, annak a pécsi Bárány utat vagy a tótvázsonyi Gellát ajánlják: ezeken az emelkedőkön a mezőny lassabban halad, és többször is elteker a szurkolók előtt. Aki pedig nem tud a helyszínre utazni, az élőben követheti majd az M4 Sporton a teljes versenyt.
A száguldó cirkusz szerelmeseinek is nagy nap a mai
76 évvel ezelőtt, 1950-ben ezen a napon rendeztek először Forma 1-es versenyt, méghozzá a silverstone-i versenypályán. A megmérettetés több mint két órán át tartott és a mezőny alig fele jutott el a célig: 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeóval versenyző Nino Farina volt, aki két további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze hét futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Reg Parnell állhatott fel a dobogóra, a később öt világbajnoki címet begyűjtő Juan Manuel Fangio a leintés előtt 8 körrel kénytelen volt feladni a versenyt.
Ma van a nemzetközi humusz nap
Május 13-a sokaknak csupán egy átlagos nap a naptárban, akik viszont rajonganak a mártogatós kencékért és a finom ízekért, azok világszerte megünneplik a humusz nemzetközi világnapját. A humusz egyébként nem más, mint csicseriborsókrém egy kis szezámpasztával.
Ezen a napon találták fel az étkezéshez használt kést
Richelieu bíboros illetlennek találta, ahogyan vacsoravendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogaik közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Éppen ezért 1637. május 13-án parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így született meg a ma is használatos, lekerekített végű, asztalnál használt kés.
A parkolóórát is egy május 13-ai napon szabadalmaztatták
A parkolóóra a mai napig úgy működik, hogy egy meghatározott összeg bedobása után parkolójegyet ad ki, ami meghatározott idejű parkolása jogosítja fel az autóst. A találmány Carlton Cole Magee nevéhez fűződik, aki a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel; problémát jelentett ugyanis, hogy a belvárosban dolgozók összevissza parkoltak, és nem hagytak helyet a vásárlóknak és látogatóknak. Az első parkolóórát Oklahoma City üzleti negyedében állították fel 1935. július 16-án, más források szerint 19-én, magát a szabadalmat pedig 1935. május 13-án nyújtották be.
Az egészség és biztonság nemzetközi napja van ma
1993-ban a Nemzetközi Bányász Szövetség Budapesten megtartott 47. kongresszusa május 13-át az egészség és biztonság nemzetközi napjává nyilvánította. A bányászatban világszerte évente mintegy 15.000-re tehető a hivatalosan közölt halálos áldozatok száma, de valójában valószínűleg ennél kétszer többen halnak meg. Róluk emlékezik meg ez a nap.
Május 13-án hangzott el Churchill híres beszéde
A második világháborúban VI. György a jelöltek közül Winston Churchillt találta a legalkalmasabbnak a nehéz időkben a miniszterelnöki bársonyszékbe, így őt kérte fel a nemzeti egységkormány megalakítására. Churchill hivatalba lépése után nem sokkal, 1940-ben mondta el híres beszédét az angol parlamentben, amit így kezdett: Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket.
Három helyszínen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Még ma is eshet
A koponyeg.hu szerint szerdán többnyire napos, gomolyfelhős idő körvonalazódik és már csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, ugyanakkor hűvösebb lesz a reggel és a délután is: napközben 15-22 fok valószínű.
Ingyenes koncert lesz a Müpában
A Müpa népszerű Hangulatkoncert-sorozata 2026. május 13-án, szerdán 17 órától az Üvegteremben kínál különleges zenei csemegét. Az ingyenes eseményen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tehetséges hallgatói – Gőgh Laura, Kelemen Patrícia, Nagy Laura és Szugyitczki Csenge – mutatkoznak be énekes diplomakamara-műsorukkal. A fiatal énekeseket neves hangszeres közreműködők kísérik hegedűn, brácsán, csellón és zongorán. A koncert további részletei itt olvashatók.
