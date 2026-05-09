Máris megvan Verstappen utódja? Döbbenetes, mire készülhet a Red Bull

A Red Bull a feltételezések szerint már készen áll egy B tervvel, arra az esetre, ha a négyszeres világbajnokuk, Max Verstappen beváltaná korábbi „fenyegetését”, és valóban visszavonulna. Ugyan még csak négy futam telt el az idei Forma-1-es szezonból, miután néhány versenyt törölni kellett a közel-keleti konfliktusok miatt, a pletykák máris szárnyra kaptak Verstappen jövője körül, akik sosem rejtette véka alá, mennyire elégedetlen az idén bevezetett szabályokkal.

Már felkészült Max Verstappen lehetséges távozására a csapata / Fotó: NurPhoto

Megtalálta a Red Bull Verstappen utódját?

A holland pilóta nemcsak, hogy többször is felszólalt az új szabályok ellen, de arra is nyíltan utalt, hogy kész visszavonulni, amennyiben nem változik a helyzet. Ugyan jelenleg úgy fest, erre a közeljövőben nem kerül sor, a csapata a feltételezések szerint már felkészült erre az eshetőségre, egy lehetséges utóddal.

A Motorsport értesülései szerint Oscar Piastrit – aki jelenleg a McLaren versenyzője –, szemelte ki a Red Bull, akire Laurent Mekies csapatfőnök, valamint Oliver Mintzlaff, a Red Bull motorsportért felelős vezetője is egyfajta „B tervként” tekint. Miután Verstappen jövője a Forma-1-ben folyamatos vita tárgyát képezi, a feltételezések szerint a Red Bull fel akar készülni egy gyors lépésre Piastriért, amennyiben a négyszeres világbajnokuk valóban távozik a sportágtól. Az ausztrál pilóta vonzó opciót jelent, miután az előző szezonban végig harcban volt a világbajnoki címért, a lehetséges csapatváltásról szóló pletykák pedig már a tavalyi év során felröppentek, miután a közte és csapattársa, Lando Norris – aki végül átvehette a világbajnoknak kijáró trófeát 2025-ben –, közötti rivalizálás miatt feszültségek alakultak ki a McLarennél.

Mindezek dacára viszont fontos kiemelni, a Red Bull hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy Verstappen 2027-ig a csapatnál marad, csapattársát, Isack Hadjart pedig a jövőbe való befektetésnek tekintik, nem pedig azonnali garanciának – írja a SPORTBible.