Botránnyal indult a F1-es versenyhétvége: Verstappen türelmét elveszítve hozott súlyos döntést

Feszült jelenettel indult a holland pilóta számára a japán versenyhétvége. Max Verstappen nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, amíg egy újságíró el nem hagyta a sajtótájékoztatót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 17:19
Módosítva: 2026.03.26. 17:45
Max Verstappen Japán Nagydíj F1 újságíró Forma-1

Max Verstappen számára kiábrándítóan kezdődött az idei szezon. Csapata egyelőre nem igazán versenyképes, így a holland pilóta alighanem a megszokottnál zabosabb hangulatban érkezett a Japán Nagydíj helyszínére. A Red Bull pilótája a Suzukában rendezett verseny csütörtöki médianapján máris beszédtémát szolgáltatott, ugyanis nemes egyszerűséggel kizavart egy újságírót a sajtótájékoztatóról.

Max Verstappen mindössze nyolcadik a világbajnoki pontversenyben a Japán Nagydíj előtt
Verstappen már az első kérdezőt félbeszakította, miután észrevette a brit The Guardian munkatársát, Giles Richardsot, aki a tavalyi szezonzárón húzta ki nála a gyufát.

Verstappen nem felejt

Abu-Dzabiban a Red Bull sztárja mindössze két ponttal maradt el a címvédéstől, és az említett újságíró azonnal a 2025-ös Spanyol Nagydíjat hozta fel, amikor Verstappen szándékosan ütközött George Russellel, ezzel elveszítve 9 pontot. Azonban a 28 éves pilóta közvetlen a veresége után erről hallani sem akart, és úgy fest, máig nem bocsátott meg az újságírónak.

A mostani szóváltásuk így zajlott:

„Nem beszélek, amíg ő el nem megy” – fogalmazott a holland.

„Én? Most komolyan?” – kérdezett vissza az újságíró.

„Igen.”

„A tavalyi kérdésem miatt?”

„Igen.”

„Azt akarod, hogy elmenjek?”

„Igen.”

„Az Abu-Dzabiban feltett Spanyolországgal kapcsolatos kérdés az oka?”

„Kifelé!”

„Tényleg ennyire felbosszantott?”

„Igen, tűnés!”

A közjáték után Richards távozott, és a sajtótájékoztató a megszokott mederben folytatódott.

Max Verstappen a múltban már többször is kifejezte frusztrációját a brit F1-es sajtóval kapcsolatban. Véleménye szerint elfogultak vele szemben, és rendszerint negatív színben próbálják feltüntetni.

A Japán Nagydíj programja:

Időmérő: március 28. (szombat),  7:00

Futam: március 29.  (vasárnap), 7:00

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
