Botránnyal indult a F1-es versenyhétvége: Verstappen türelmét elveszítve hozott súlyos döntést
Feszült jelenettel indult a holland pilóta számára a japán versenyhétvége. Max Verstappen nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, amíg egy újságíró el nem hagyta a sajtótájékoztatót.
Max Verstappen számára kiábrándítóan kezdődött az idei szezon. Csapata egyelőre nem igazán versenyképes, így a holland pilóta alighanem a megszokottnál zabosabb hangulatban érkezett a Japán Nagydíj helyszínére. A Red Bull pilótája a Suzukában rendezett verseny csütörtöki médianapján máris beszédtémát szolgáltatott, ugyanis nemes egyszerűséggel kizavart egy újságírót a sajtótájékoztatóról.
Verstappen már az első kérdezőt félbeszakította, miután észrevette a brit The Guardian munkatársát, Giles Richardsot, aki a tavalyi szezonzárón húzta ki nála a gyufát.
Verstappen nem felejt
Abu-Dzabiban a Red Bull sztárja mindössze két ponttal maradt el a címvédéstől, és az említett újságíró azonnal a 2025-ös Spanyol Nagydíjat hozta fel, amikor Verstappen szándékosan ütközött George Russellel, ezzel elveszítve 9 pontot. Azonban a 28 éves pilóta közvetlen a veresége után erről hallani sem akart, és úgy fest, máig nem bocsátott meg az újságírónak.
A mostani szóváltásuk így zajlott:
„Nem beszélek, amíg ő el nem megy” – fogalmazott a holland.
„Én? Most komolyan?” – kérdezett vissza az újságíró.
„Igen.”
„A tavalyi kérdésem miatt?”
„Igen.”
„Azt akarod, hogy elmenjek?”
„Igen.”
„Az Abu-Dzabiban feltett Spanyolországgal kapcsolatos kérdés az oka?”
„Kifelé!”
„Tényleg ennyire felbosszantott?”
„Igen, tűnés!”
A közjáték után Richards távozott, és a sajtótájékoztató a megszokott mederben folytatódott.
Max Verstappen a múltban már többször is kifejezte frusztrációját a brit F1-es sajtóval kapcsolatban. Véleménye szerint elfogultak vele szemben, és rendszerint negatív színben próbálják feltüntetni.
A Japán Nagydíj programja:
Időmérő: március 28. (szombat), 7:00
Futam: március 29. (vasárnap), 7:00
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre