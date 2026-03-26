Botránnyal indult a F1-es versenyhétvége: Verstappen türelmét elveszítve hozott súlyos döntést

Max Verstappen számára kiábrándítóan kezdődött az idei szezon. Csapata egyelőre nem igazán versenyképes, így a holland pilóta alighanem a megszokottnál zabosabb hangulatban érkezett a Japán Nagydíj helyszínére. A Red Bull pilótája a Suzukában rendezett verseny csütörtöki médianapján máris beszédtémát szolgáltatott, ugyanis nemes egyszerűséggel kizavart egy újságírót a sajtótájékoztatóról.

Max Verstappen mindössze nyolcadik a világbajnoki pontversenyben a 2026-os Japán Nagydíj előtt

Verstappen már az első kérdezőt félbeszakította, miután észrevette a brit The Guardian munkatársát, Giles Richardsot, aki a tavalyi szezonzárón húzta ki nála a gyufát.

Verstappen nem felejt

Abu-Dzabiban a Red Bull sztárja mindössze két ponttal maradt el a címvédéstől, és az említett újságíró azonnal a 2025-ös Spanyol Nagydíjat hozta fel, amikor Verstappen szándékosan ütközött George Russellel, ezzel elveszítve 9 pontot. Azonban a 28 éves pilóta közvetlen a veresége után erről hallani sem akart, és úgy fest, máig nem bocsátott meg az újságírónak.

A mostani szóváltásuk így zajlott:

„Nem beszélek, amíg ő el nem megy” – fogalmazott a holland.

„Én? Most komolyan?” – kérdezett vissza az újságíró.

„Igen.”

„A tavalyi kérdésem miatt?”

„Igen.”

„Azt akarod, hogy elmenjek?”

„Igen.”

„Az Abu-Dzabiban feltett Spanyolországgal kapcsolatos kérdés az oka?”

„Kifelé!”

„Tényleg ennyire felbosszantott?”

„Igen, tűnés!”

A közjáték után Richards távozott, és a sajtótájékoztató a megszokott mederben folytatódott.

Max Verstappen a múltban már többször is kifejezte frusztrációját a brit F1-es sajtóval kapcsolatban. Véleménye szerint elfogultak vele szemben, és rendszerint negatív színben próbálják feltüntetni.