Verstappen rábólintott a távozásra, kiöntötte a lelkét
A Forma–1 négyszeres világbajnoka először szólalt meg a barátja távozásáról. Max Verstappen elárulta, hogy teljes mértékben támogatja Gianpiero Lambiase döntését.
Egy hete derült ki, hogy Max Verstappen versenymérnöke és közeli barátja, Gianpiero Lambiase legkésőbb 2028-ig elhagyja a Red Bullt. Az olasz szakember a rivális McLarennél folytatja pályafutását, ahol várhatóan magasabb beosztásban számítanak rá. A holland pilóta a Viaplaynek adott interjúban most arról beszélt, hogyan élte meg a történteket.
Max Verstappen jóváhagyta barátja távozását
Elárulta, pontosan milyen ajánlatot kapott. Mire én azt mondtam: ostoba lenne, ha ezt nem fogadná el
– fogalmazott a 28 éves versenyző.
Gyakorlatilag már mindent elértünk együtt, és kapott egy fantasztikus ajánlatot, ami nagyobb biztonságot ad, őt és a családját figyelembe véve is
– tette hozzá a Red Bull sztárja, vélhetően Lambiase feleségére utalva, aki az előző szezonban súlyos betegséggel küzdött: a 2025-ös idény után az Instagramon osztotta meg, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, emiatt férje tavaly több futamról is hiányzott.
A holland pilóta azt is elmondta, hogy barátja az ő áldását is kérte a váltással kapcsolatban.
A jóváhagyásomat kérte. Én pedig csak annyit mondtam neki, hogy mindenképpen bele kell vágnia. Egyértelműen fontos volt számára, hogy ezt tőlem hallja
– tette hozzá Verstappen.
A Forma–1 jelenleg hosszabb szünetet tart, miután a bahreini és az Abu-dzabi futam törlése miatt az áprilisi időszak üresen maradt. A következő versenyre május 3-án, Miamiban kerül sor.
