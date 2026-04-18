Verstappen rábólintott a távozásra, kiöntötte a lelkét

Egy hete derült ki, hogy Max Verstappen versenymérnöke és közeli barátja, Gianpiero Lambiase legkésőbb 2028-ig elhagyja a Red Bullt. Az olasz szakember a rivális McLarennél folytatja pályafutását, ahol várhatóan magasabb beosztásban számítanak rá. A holland pilóta a Viaplaynek adott interjúban most arról beszélt, hogyan élte meg a történteket.

Max Verstappen rábólintott barátja távozására (Fotó: NurPhoto)

Max Verstappen jóváhagyta barátja távozását

Elárulta, pontosan milyen ajánlatot kapott. Mire én azt mondtam: ostoba lenne, ha ezt nem fogadná el

– fogalmazott a 28 éves versenyző.

Gyakorlatilag már mindent elértünk együtt, és kapott egy fantasztikus ajánlatot, ami nagyobb biztonságot ad, őt és a családját figyelembe véve is

– tette hozzá a Red Bull sztárja, vélhetően Lambiase feleségére utalva, aki az előző szezonban súlyos betegséggel küzdött: a 2025-ös idény után az Instagramon osztotta meg, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, emiatt férje tavaly több futamról is hiányzott.

A holland pilóta azt is elmondta, hogy barátja az ő áldását is kérte a váltással kapcsolatban.

A jóváhagyásomat kérte. Én pedig csak annyit mondtam neki, hogy mindenképpen bele kell vágnia. Egyértelműen fontos volt számára, hogy ezt tőlem hallja

– tette hozzá Verstappen.

A Forma–1 jelenleg hosszabb szünetet tart, miután a bahreini és az Abu-dzabi futam törlése miatt az áprilisi időszak üresen maradt. A következő versenyre május 3-án, Miamiban kerül sor.