Kim Kardashian teljesen odavan: a kamerák kézenfogva kapták le Lewis Hamiltonnal

Broadway darabja annyira lenyűgözte, hogy kedvesét is el kellett vinnie.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 15:00
Kim Kardashian – aki első Broadway-show-ját producerként rendezi – annyira el volt ragadtatva az élménytől, miután a családjával látta, hogy másnap este online lefoglalta a jegyeit, hogy elvihesse magával a hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamiltont is.

Először kapták le a kamerák Kim Kardashiant Lewis Hamiltonnal. Fotó: Photo Image Press

Kardashian az Adrien Brody és Tessa Thompson főszereplésével készült The Fear Of 13 című darab egyik producere, és vasárnap édesanyjával, Kris Jennerrel, húgával, Kylie-val és annak barátjával, Timothée Chalamet-val nézte meg.

Kedden azonban a bennfentesek elárulták, hogy nagyon szerette volna elvinni kedvesét, Hamiltont, hogy megnézze a darabot. Végül úgy döntött, hogy vesz jegyeket magának, Hamiltonnak és az asszisztensének. Ez volt az első alkalom, hogy őt és a Forma-1-es pilótát nyilvánosan együtt fotózták le.

Bement az előadásra anélkül, hogy bárki is észrevette volna, majd beugrott a színfalak mögé, hogy köszönjön a szereplőknek

- mondta egy bennfentes.

A páros belefutott Whoopi Goldbergbe és Casey Affleckbe, akik szintén a színfalak mögé vonultak, hogy üdvözöljék a színészeket - írta a Page Six.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
