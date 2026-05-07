Kim Kardashian teljesen odavan: a kamerák kézenfogva kapták le Lewis Hamiltonnal

Kim Kardashian – aki első Broadway-show-ját producerként rendezi – annyira el volt ragadtatva az élménytől, miután a családjával látta, hogy másnap este online lefoglalta a jegyeit, hogy elvihesse magával a hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamiltont is.

Először kapták le a kamerák Kim Kardashiant Lewis Hamiltonnal. Fotó: Photo Image Press

Kardashian az Adrien Brody és Tessa Thompson főszereplésével készült The Fear Of 13 című darab egyik producere, és vasárnap édesanyjával, Kris Jennerrel, húgával, Kylie-val és annak barátjával, Timothée Chalamet-val nézte meg.

Kedden azonban a bennfentesek elárulták, hogy nagyon szerette volna elvinni kedvesét, Hamiltont, hogy megnézze a darabot. Végül úgy döntött, hogy vesz jegyeket magának, Hamiltonnak és az asszisztensének. Ez volt az első alkalom, hogy őt és a Forma-1-es pilótát nyilvánosan együtt fotózták le.

Bement az előadásra anélkül, hogy bárki is észrevette volna, majd beugrott a színfalak mögé, hogy köszönjön a szereplőknek

- mondta egy bennfentes.

A páros belefutott Whoopi Goldbergbe és Casey Affleckbe, akik szintén a színfalak mögé vonultak, hogy üdvözöljék a színészeket - írta a Page Six.