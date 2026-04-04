Most kiderült: két aranyszabályát is felrúgta Lewis Hamilton kedvéért a szerelme

A közelmúltban érkezett a hír, hogy romantikus kapcsolatba kezdett a hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamilton és a reality-sztár, Kim Kardashian, akik évek óta tartó barátság után emelték a következő szintre a kapcsolatukat. Miután a pletykák szerint egy romantikus hétvégét töltöttek el együtt, februárban a Super Bowlon jelentek meg először nyilvánosan, nem sokkal az F1-es szezon kezdete előtt.

Kim Kardashian egyébként alig hat hónapja még azt állította, tökéletesen boldog egyedülállóként, miután számos sportolóval és zeneipari személyiséggel, köztük a korábbi NBA-sztárral, Kris Humphriesszel és a rapperrel, Kanye Westtel is kapcsolatban állt- utóbbival egy ideig házasok voltak és négy közös gyermekük született.

A 45 éves Kardashian a Call Her Daddy podcastban árulta, hogy már túl van a randevúzási szakaszon, és egy igazán különleges személy tudná csak rávenni arra, hogy ismét randizni kezdjen. A négygyermekes sztáranyuka azt is elmondta, nehéz két családot egyesíteni úgy, mint ahogy a testvére, Kourtney és zenész férje, Travis Barker tette, akiknek már voltak gyerekeik a korábbi kapcsolataikból, mielőtt egy pár lettek.

Nem tudom, van-e hozzá energiám, vagy hogy találkoztam-e már a megfelelő emberrel, akivel össze akarnám hozni a családomat

- állította Kim, majd érdekes módon, arra a kérdésre, újra összejönne-e egy sportolóval vagy zenésszel, határozott nemmel felelt.

Egyikkel sem. Úgy járnánk, mint az ügyvédek és a hosszú élet kutatói: minden titkukat nekem adnák tovább

- jelentette ki a celeb.

Ma már tudjuk, Kim Kardashian mindkét esetben megszegte a szabályait: a 41 éves Hamilton ugyanis nem csupán hétszeres világbajnok, hanem szenvedélyesen szereti a zenét is, a szabadidejében rendszeresen zongorázik és gitározik.

Hogy alakul ezután Lewis Hamilton és Kim Kardashian románca?

Bár a páros mindkét tagjának sűrű a programja, ebben a hónapban talán lehetőségük lesz arra, hogy több időt töltsenek el együtt, miután a Szaúd-arábiai és a Bahreini Nagydíjat is törölték a közel-keleti konfliktus miatt, így a brit pilóta csak május elején, a Miami Nagydíjon tér vissza a versenypályára. Az előző év küzdelmei után a Ferrarinál egyébként sokakban felmerült, a hétszeres világbajnok talán végleg maga mögött hagyja a sportágat, Hamilton azonban meglepően jól kezdte a 2026-os évet: az eddigi három nagydíjon a negyedik, a harmadik és a hatodik helyen végzett - írja a Mirror.