Nyártól megszűnnek a parkolóórák, és emelkednek az árak

Két komoly változásra is figyelnie kell a budapesti autósoknak július elsejétől. Az egyiket már megszokhatták, újra emelkedik a parkolás ára, a másik viszont feltételezhetően többeknek fura lesz, Budapest teljes területén eltűnnek a parkolóórák.

Nem csak ez, az összes megy - eltűnnek a parkolóórák Budapestről

Újabb, sokakat érintő változásról döntött a fővárosi közgyűlés. Nem most már, évekkel ezelőtt, de korábban ennek bevezetését többször is elhalasztották. Egészen mostanáig.

Július elseje után nincs visszaút, megszüntetik a parkolóórákat. Nyártól nem lehet készpénzzel fizetni a parkolásért, csak a kerületi parkolóirodában - ebben az esetben 24 órán belül fix 3 órás díjat kell befizetni, egy napon túl pótdíjat számítanak fel.

Vége annak tehát, amikor az aprókat kivettük a kesztyűtartóból, és azzal váltottuk meg a parkolást. Ezután minden parkolást gyakorlatilag csak telefonnal lehet kifizetni: vagy applikációval vagy SMS-el.

Nem csak a parkolóórák tűnnek el, a díjak is emelkednek

Ezzel egy időben drágulnak a tarifák. Átlagosan a jelenlegi árak negyedével kell többet fizetni a teljes fővárosban. Budapestnek lesz olyan kerülete, ahol 800 forint lesz egyetlen óra parkolás az utcán.

A zóna: 600 forintról 800 forintra nő egy óra parkolás munkanapokon 8 és 22 óra között

B zóna: 450 forintról 600 forintra nő egy óra parkolás munkanapokon 8 és 20 óra között

C zóna: 300 forintról 400 forint nő egy óra parkolás munkanapokon 8 és 20 óra között

D zóna: 200 forintról 300 forintra nő egy óra parkolás munkanapokon 8 és 18 óra között.

Vagyis, miközben jelentősen csökkenek a kiadások - ezentúl ugye nem kell kezelni a parkolóórákat - az árak nőnek.

A főváros érvelése szerint az applikációs fizetés kényelmesebb és átláthatóbb, de a valóságban ez inkább kiszolgáltatottabbá teszi az autósokat: technikai hibák, lemerült telefonok, rossz térerő – mind olyan tényezők, amelyek eddig nem jelentettek problémát egy érmével is működő rendszerben.

További változás, hogy 2027. január 1-jétől a zöld rendszámos autóknak is fizetniük kell a parkolásért. Ugyancsak jövő januártól az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kiló feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni, írja a Magyar Nemzet.