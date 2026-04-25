Baleset a kerékpárversenyen, nem élte túl a fiatal sportoló

Versenybaleset következtében, 30 éves korában elhunyt a kolumbiaiak kerékpárosa, Cristian Camilo Munoz.

Cristian Camilo Munoz kerékpáros elhunyt / Fotó: GettyImages

Tadej Pogacar korábbi csapattársa szombaton, egy franciaországi versenyen bukott. Istállója, a Nu Colombia közlése szerint Munozt a baleset után először térdsérülés miatt kezelték és az észak-spanyolországi Oviedo kórházába szállították. Ott egy nehezen kontrollálható fertőzést fedeztek fel nála és az orvosi ellátás ellenére az állapota romlott, majd a szövődmények végül a halálához vezettek.

Munoz 2024 óta volt ennek a csapatnak a tagja, 2019 és 2021 között Pogacar klubját, az UAE-t erősítette.

Legjobb eredményeit egy kolumbiai utánpótlásversenyen aratott szakaszgyőzelmek jelentették. A Nu Colombia a kerekes halálának hírére visszalépett a jelenleg zajló asztúriai körversenytől.