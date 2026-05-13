Szívszaggató! 30 órán át autóroncsban ragadt az ötéves, szülei mellette haltak meg

Családi tragédiájának egyetlen túlélője lett az az ötéves gyermek, aki harminc órán át szenvedett szülei holtteste mellett az autóroncsban. A Colorado Állami Rendőrség sajtóközleménye szerint Kayce Griffin egy Chevrolet S10-essel utazott édesapjával és édesanyjával, amikor egy kisteherautó letért a pályáról és felborult a coloradoi Bayfieldben. A szülők meghaltak az incidens során.

Túlélte a tragédiát az ötéves, szülei meghaltak mellette

A 25 éves Devante Griffin és a 24 éves Klariza Tarango életüket vesztették, mikor felborult a Chevrolet S10-esük Coloradoban. A kocsiban utazó kisgyermek balszerencséjére a baleset nem volt látható az útról, így csak másnap május 2-án fedezték fel 12 óra 30 perckor.

Hírek szerint a közúti baleset előző nap reggel hat óra környékén történhetett és más jármű nem vett részt benne. Jann Smith, La Plata megyei halottkém elárulta, hogy senki sem használt biztonsági övet.

Kayce nem ült gyermekülésben vagy emelőülésben. Az Upper Pine-i rendőrkapitány, Bruce Evans így nyilatkozott:

Rendkívül fontos, hogy az emberek megértsék, hogy a gyerekük elég nagyra nőhet ahhoz, hogy kikerüljön az autósülésből, de még mindig vannak magassági és súlybeli követelmények ahhoz, hogy ülésmagasítóban ülhessen, és sok szülő nincs tisztában azzal, hogy egy gyermeknek milyen követelményeknek kell megfelelnie az ülésmagasítóban való utazáshoz képest

- idézi őt a People.

A Colorado Állami Rendőrség szóvivője szerint rendkívül ellenálló volt a kisgyermek, mivel nem szakadt el szüleitől, hanem végig a járműben maradt velük. A szóvivő szerint biztonságban érezte magát. Amikor a mentőegységek kiérkeztek Kayce elindult felfelé a dombon. Könnyebb sérüléseket szerzett, a durangói Mercy Kórházba szállították. Azóta kiengedték és most nagyapja felügyelete alatt áll.

A szóvivő, Bruce Evans szerint Kayce rendkívül szerencsés, hogy túlélte. Nem valószínű, hogy vádemelés lesz az ügyben, egyelőre nem vizsgálnak sem ittas vezetést, sem pedig sebességátlépést lehetőségként.

Devante családja létrehozott egy adománygyűjtő oldalt, ahol azt írják a nőről, hogy szerető anya, gyermek és testvér volt. Az Upper Pine River tűzoltóság közleményt adott ki a baleset után, felhívva a figyelmet a biztonságos utazásra.