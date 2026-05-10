Eltűnt a grund, lebontották Nemecsek házát – végigjártuk a A Pál utcai fiúk film legendás budapesti helyszíneit

1907-ben jelent meg könyv formájában Molnár Ferenc legismertebb műve, a Pál utcai fiúk. A történet azonban már korábban, részletekben született meg: az akkor még nem igazán befutott író a legendás New York Kávéház karzatán írta a fejezeteket egy ifjúsági lap számára. A történet az 1899-es Budapestet idézi meg. Több fordítást és filmadaptációt megélt. Fábri Zoltán 1968-as, Oscar-díjra jelölt A Pál utcai fiúk című filmje a legismertebb. A főváros ekkor már modern nagyvárossá volt: a körúton villamos járt, a Vámház körúton azonban még döcögött a lóvasút. A film készítői ezt a különleges átmeneti korszakot próbálták visszaadni az 1968-as forgatás során, még akkor is, ha nem minden jelenetet ott vettek fel, ahol a regény szerint játszódott.

A Pál utcai fiúk film azóta is népszerű

A végül amerikai–magyar koprodukcióban készült film különlegessége az volt, hogy angol gyerekszínészek játszották a főszerepeket. A produkció annak idején óriási sajtóérdeklődést váltott ki, az elkészült alkotást pedig 1969-ben mutatták be. Azóta is sokak szerint ez a regény legjobb és legikonikusabb feldolgozása.

Itt állt a legendás grund – ma már nyoma sincs

A regény szerint a grund a Pál utca 2–6. és a Mária utca 46–48. közötti üres telken állt, egy fatelep mellett. A farakások között szűk utcák alakultak ki, amelyek egyszerre szolgáltak búvóhelyként és erődként a fiúk számára. A film készítői azonban nem itt forgattak. A legendás grundot a XIII. kerületben, a Visegrádi és Gogol utca sarkán építették fel.

A Grund előtti tér a filmben

Ma már modern házak és parkoló autók uralják a környéket, nehéz elképzelni, hogy egykor itt zajlott a magyar filmtörténet egyik legismertebb csatája.

Így néz ki ma az az utcasarok, ami a filmben a grund sarka volt / Fotó: MW

Nemecsek házát lebontották

A regény egyik legmegrázóbb helyszíne Nemecsek Ernő otthona volt. A történet szerint a beteg kisfiú családjával egy egészségtelen, földszintes házban lakott a Rákos utca 3. szám alatt, amelyet ma Hőgyes Endre utcának hívnak. A helyén ma unitárius templom áll.

A jobb oldali épület volt Nemecsek háza a filmben, azt azóta lebontották

A filmben azonban nem ezt az épületet használták. Nemecsek otthonát egy Erkel utcai ház „alakította”. Ez az épület mára eltűnt: lebontották, helyére modern ház került. A környék azonban még mindig felismerhető. A sarkon álló háttérépület például szinte ugyanolyan színű, mint a forgatás idején volt.