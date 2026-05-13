Elesett az Erzsébet körút, karambol történt kora reggel
Baleset történt Budapest VII. kerületében.
Összeütközött két személyautó Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Dohány utca kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
