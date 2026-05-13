Szorongásnak hitték egy nő hantavírus tüneteit - kritikus állapotban van
Influenzának, majd szorongásnak ítélték a tüneteket. A hantavírus miatt jelenleg kritikus állapotban van a fertőzött nő.
A hantavírus tüneteit szorongásnak ítélték egy francia nőnél. A fertőzött nő is az MV Hondius fedélzetén utazott, aki már akkor tüneteket produkált, amelyeket az orvosok szorongásnak ítéltek meg. Az állapota azóta romlott, és speciális osztályon kezelik.
Hantavírussal fertőzés helyett szorongást állapítottak meg a nőnél
Francia nőnél mutatták ki a hantavírust nem sokkal azután, hogy egy dél-amerikai hajóútról tért haza. Ám a nő tüneteit a szorongás tüneteivel keverték össze - közölte a spanyol egészségügyi miniszter.
Május 10-én kötött ki az MV Hondius nevű hajó Tenerife kikötőjében azután, hogy a fedélzetén hantavírus-gyanú ütötte fel a fejét. Az hajón közel 120 utas és 23 fő személyzet tartózkodott, akiket evakuáltak. A hajón 5 francia állampolgár is tartózkodott, őket Párizsba szállítottak kórházi ellátásra. Közülük egy nőnél mutatták ki a fertőzést.
A hantavírus eddig három halálos áldozatot követelt - egy német állampolgár és egy holland házaspár halt bele a fertőzésbe - s nyolc igazolt fertőzést jelentettek. Az MV Hondius április 1-én indult útjára Dél-Argentínából, 5 nappal az indulása után egy 70 éves holland férfi betegedett meg, aki a fedélzeten vesztette életét. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a férfi halálát követően vizsgálatot indított a fertőzés miatt.
A hantavírus fertőzött rágcsálókkal való érintkezés útján terjed, azonban emberről emberre ritkán fertőz. A spanyol egészségügyi miniszter Javier Padilla Bernáldez szerint a francia nő influenza szerű tüneteket produkált a hajó fedélzetén, amelyeket nem hoztak összefüggésbe a vírussal.
Nem gondolták, hogy ezek a tünetek hantavírussal hozhatók kapcsolatba. Az érintett korábban köhögésről számolt be, ami már elmúlt, és akkor inkább stresszre vagy szorongásra utaló panaszai voltak, ezért nem sorolták a fertőzés gyanújába
– mondta a Guardiannek.
Orvosi vizsgálatok után döntik el, kinek milyen kezelésre van szüksége
Tedros Adhanom Ghebreyesus a WHO főigazgatója később megerősítette, hogy a nő kritikus állapotban van. A francia egészségügyi miniszter, Stephanie Rist elmondta, hogy a nő állapota vasárnap éjszaka romlott, és jelenleg egy párizsi speciális fertőző osztályon kezelik.
Azóta egy amerikai állampolgárnál is kimutatták a vírust, egy spanyol személyzeti tagnál pedig a fertőzés gyanúja merült fel. A fertőzéssel érintett országok eltérően kezelik a helyzetet: az Egyesült Államokban 18 utas közül 16-ot az omahai Nebraska Egyetem Orvosi Központjában vizsgálnak, míg két másik személyt speciális izolációs egységben szállítottak saját otthonukba, és az atlantai Emory Egyetem központjában figyelnek meg.
Az amerikai Egészségügyi és Human Szolgáltatások minisztériuma szerint alacsony a lakosságra leselkedő kockázat. A hazaérkező utasokat egyéni ellátási tervvel látják el, ezek meghatározzák, hogy az illető otthoni elkülönítésre vagy intézményi megfigyelésre szorul. - írja a BBC. Az Egyesült Királyságba visszatérő utasokat 42 napos otthoni karanténba küldik az orvosi vizsgálatokat követően. - olvasható az Unilad cikkében.
