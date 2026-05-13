Szorongásnak hitték egy nő hantavírus tüneteit - kritikus állapotban van

Szorongásnak ítélték egy nő hantavírus tüneteit, azóta speciális osztályon kezelik

Hantavírussal fertőzés helyett szorongást állapítottak meg a nőnél

Francia nőnél mutatták ki a hantavírust nem sokkal azután, hogy egy dél-amerikai hajóútról tért haza. Ám a nő tüneteit a szorongás tüneteivel keverték össze - közölte a spanyol egészségügyi miniszter.

Május 10-én kötött ki az MV Hondius nevű hajó Tenerife kikötőjében azután, hogy a fedélzetén hantavírus-gyanú ütötte fel a fejét. Az hajón közel 120 utas és 23 fő személyzet tartózkodott, akiket evakuáltak. A hajón 5 francia állampolgár is tartózkodott, őket Párizsba szállítottak kórházi ellátásra. Közülük egy nőnél mutatták ki a fertőzést.

A hantavírus eddig három halálos áldozatot követelt - egy német állampolgár és egy holland házaspár halt bele a fertőzésbe - s nyolc igazolt fertőzést jelentettek. Az MV Hondius április 1-én indult útjára Dél-Argentínából, 5 nappal az indulása után egy 70 éves holland férfi betegedett meg, aki a fedélzeten vesztette életét. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a férfi halálát követően vizsgálatot indított a fertőzés miatt.

A hantavírus fertőzött rágcsálókkal való érintkezés útján terjed, azonban emberről emberre ritkán fertőz. A spanyol egészségügyi miniszter Javier Padilla Bernáldez szerint a francia nő influenza szerű tüneteket produkált a hajó fedélzetén, amelyeket nem hoztak összefüggésbe a vírussal.

Nem gondolták, hogy ezek a tünetek hantavírussal hozhatók kapcsolatba. Az érintett korábban köhögésről számolt be, ami már elmúlt, és akkor inkább stresszre vagy szorongásra utaló panaszai voltak, ezért nem sorolták a fertőzés gyanújába

– mondta a Guardiannek.

Orvosi vizsgálatok után döntik el, kinek milyen kezelésre van szüksége

Tedros Adhanom Ghebreyesus a WHO főigazgatója később megerősítette, hogy a nő kritikus állapotban van. A francia egészségügyi miniszter, Stephanie Rist elmondta, hogy a nő állapota vasárnap éjszaka romlott, és jelenleg egy párizsi speciális fertőző osztályon kezelik.