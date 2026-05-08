Rosszul indult a nap: brutális baleset történt, egy ember kiesett az autóból
Az eset útlezárást okozott. A tűzoltók is a baleset helyszínén voltak.
Balesetet szenvedett egy gépkocsi Szegeden, a Bertalan hídon péntekre virradóra. A járműben ketten utaztak, egyikük kiesett az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok (mentők, rendőrség) teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen – írta a katasztrofavedelem április 8-án, hajnali fél egykor.
