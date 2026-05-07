Brutális baleset az M7-esen: videón a kamionok ütközése
Súlyos közlekedési baleset történt tegnap délután az M7-es autópályán. A balesetet az egyik kamion fedélzeti kamerája vette fel.
A baleset tegnap délután az M7-es autópályán, a holládi felhajtónál történt. A kavicsot szállító jármű az oldalára borult, rakománya beterítette az autópálya Budapest felé vezető oldalát, a kavicsból a sztráda másik oldalára is jutott – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A Nagykanizsa felé vezető oldalra boruló kavics kárt tett egy személyautóban, kifolyt a hűtőfolyadék. Ezt, valamint a kamion üzemanyagtartályából szivárgó gázolajt is felitatták a marcali hivatásos tűzoltók.
Az érintett útszakaszt annak megtisztításáig, valamint a kamion kerekeire állításáig lezárták, a forgalmat elterelték. A kamion vezetőjét a mentők kórházba szállították, a személyautó két utasa nem sérült meg.
