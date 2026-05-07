Brutális baleset az M7-esen: videón a kamionok ütközése

Súlyos közlekedési baleset történt tegnap délután az M7-es autópályán. A balesetet az egyik kamion fedélzeti kamerája vette fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 20:34
A baleset tegnap délután az M7-es autópályán, a holládi felhajtónál történt. A kavicsot szállító jármű az oldalára borult, rakománya beterítette az autópálya Budapest felé vezető oldalát, a kavicsból a sztráda másik oldalára is jutott – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A sokkoló balesetet az egyik kamion fedélzeti kamerája vette fel. Fotó: Somogy KMSZ

A Nagykanizsa felé vezető oldalra boruló kavics kárt tett egy személyautóban, kifolyt a hűtőfolyadék. Ezt, valamint a kamion üzemanyagtartályából szivárgó gázolajt is felitatták a marcali hivatásos tűzoltók.

Az érintett útszakaszt annak megtisztításáig, valamint a kamion kerekeire állításáig lezárták, a forgalmat elterelték. A kamion vezetőjét a mentők kórházba szállították, a személyautó két utasa nem sérült meg.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
