Több milliót dobtak ki az álrendőrök az autóból az M30-as autópályán

Az igazi rendőrök elől menekülve szánták el magukat a kétségbeesett lépésre a csalók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 16:20
Módosítva: 2026.05.07. 16:20
Banki biztonsági szakembernek és rendőrnek adták ki magukat azok a csalók, akik több mint 28 millió forint megszerzésével próbálták megkárosítani áldozatukat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A rendőrök a két feltételezett elkövetőt elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat – írja a police.hu.

Több millió forintot kidobtak az autójuk ablakán keresztül az álrendőrök. Fotó: police.hu

Egy csaló május 6-a előtt telefonon kereste meg az arnóti férfit, majd banki alkalmazottnak adta ki magát. A bűncselekményben részt vevő, egyelőre ismeretlen társával együtt azt állították, hogy a sértett bankszámláját támadás érte. Az álbankár ezután egy magát rendőrnyomozónak kiadó férfihoz kapcsolta a hívást, aki végül rávette az áldozatot, hogy több mint 8 millió forintot utaljon át egy állítólagosan biztonságos számlára.

A csalók később újabb, több mint 7 millió forintos utalást is megpróbáltak kicsalni a sértettől, ezt azonban a bank már megakadályozta. A férfit ezután arra vették rá, hogy vegye fel a számláján maradt több mint 20 millió forintos megtakarítását is. A sértett május 6-án eleget tett a kérésnek, majd Arnót külterületén átadta a készpénzt két magát rendőrnek kiadó férfinak megőrzésre hivatkozva. Az álrendőrök ezután autóval elhagyták a helyszínt.

A Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai bűnügyi információk alapján követték a 40 éves göncruszkai és a 29 éves abaújkéri  elkövetőt, akik menetközben észrevették a rendőröket. Ekkor több millió forintot kidobtak az autójuk ablakán keresztül, majd Szikszó külterületén az M30-as autópályán balesetet szenvedtek.

A két férfit a rendőrök elfogták, csalás bűntett elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és a letartóztatásukat is kezdeményezték.  A nyomozók a több mint 20 millió forintot lefoglalták.

Az eljárás során a rendőrök azt is megállapították, hogy a csalók, már más vármegyékben is követtek el hasonló bűncselekményeket. 

A rendőrség tanácsai a hasonló csalások elkerülése érdekében:

  • A bankok és a rendőrség munkatársai telefonon keresztül soha nem kérik ügyfeleiket arra, hogy pénzüket „biztonsági számlára” utalják!
  • Soha ne adja meg banki adatait, internetbanki azonosítóit vagy egyszer használatos kódjait telefonon idegeneknek!
  • Gyanús hívás esetén szakítsa meg a beszélgetést, majd hivatalos telefonszámon vegye fel a kapcsolatot bankjával vagy a rendőrséggel!
  • Ismeretlen személynek ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyat még akkor sem, ha hivatalos személynek adja ki magát!
  • Amennyiben csalás gyanúja merül fel, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.

 

