Befőttes üvegben tartotta a drogot – kezdő kertészt fogott el a rendőrség

A rendőrök elfogtak egy bogácsi férfit, aki cannabis-magokat vásárolt. A tettes otthonában termesztette a drog-alapanyagul szolgáló növényeket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 16:08
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság eljárást indított egy 46 éves bogácsi férfi ellen drog birtoklása és a kábítószer előállításának elősegítése miatt. A rendőrök a férfi otthonában tartott házkutatás során két cannabistövet, több mint 80 gramm zöld növényi anyagot, valamint egy termesztésre kialakított helyiséget találtak. A nyomozás adatai szerint a férfi az interneten keresztül 22 darab cannabis-magot is beszerzett, amelyeket szintén lefoglaltak a hatóságok. A gyanúsított a kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését.

A tettes otthonában termesztette a drog-alapanyagul szolgáló növényeket. Fotó: police.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! A kábítószerek általában hamar erős pszichikai függőséget válthatnak ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

 

 

