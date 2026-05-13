Stohl András és Kiss Kriszta szakítottak: „Én még mindig a gyász fázisában vagyok, nem dolgoztam fel”

Stohl András és a Nagy Ő-ben megismert kedvese, Kiss Kriszta szakítottak. A kapcsolatukról, és arról hogyan ért véget, Lékai-Kiss Ramóna műsorában meséltek először. Mindkettejük őszintén nyílt meg azokkal a nehézségekkel kapcsolatban, amelyek végül a nagy szerelem végét eredményezte.

Hónapokon át lázban tartotta az országot, hogy vajon együtt maradt-e a Nagy Ő és választottja. Ezúttal Lékai-Kiss Ramóna TV2 Titkok Ramónával című műsorában megkaptuk a várva várt válaszokat. A kettejük közt kialakult tündérmese nem a várt módon ért véget, s a háttérben feldolgozatlan sebek okozták a nehézségeket, ami miatt végül nem valósulhatott meg a közös jövő. Stohl András olyan belső nehézségekkel is megküzdött, melynek feldolgozásához szakember segítségét kellett kérnie.

Az elmúlt napokban véletlenszerűen folyamatosan elém kerülnek az epizódok, és nagyon jó érzés visszanézni ezt az egészet. Mindig mosolygok, amikor részleteket látok az adásból, mert valóban nagyon szép kezdet volt (...) A szimpátia rögtön megvolt köztünk, de az első egy-két randink azért döcögősre sikerült. Ennek ellenére éreztem, hogy jól esik, amikor látom, ahogy András boldogan rohan felém a lépcsőn

- idézte fel a nosztalgikus pillanatokat Kiss Kriszta. A műsor kezdete után 5-10 nappal később már tudta, hogy érzelmeket táplál a színész iránt.

A titkolózás és korábbi sebek is beleszóltak a közös jövőbe

Stohl Andrásnak fogalma sem volt arról, hogy kik lesznek azok, akik megküzdenek a kegyeiért. „Brutálisan hosszú éjszaka volt, meg kellett várnunk, hogy besötétedjen. Fogalmam sem volt a lányokról, ravaszul volt összerakva a műsor, és az első négy hölgy nagyon kecsegtető volt. Aztán ahogy ment előre az idő, én is fáradtam, jött Princess Szabina, akitől rendesen betojtam. Egyszer csak megérkezett az utolsó hölgy, de akkor már meglehetősen kétségbe voltam esve. Amikor Kriszta kiszállt az autóból abban a piros ruhában, álarcban, valami azonnal történt bennem. Akkor megint egy picit megnyugodtam” - idézte fel az első pillanatokat András.