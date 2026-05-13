Stohl András és Kiss Kriszta szakítottak: „Én még mindig a gyász fázisában vagyok, nem dolgoztam fel”
A Nagy Ő szerelmesei őszintén álltak kamera elé. Stohl András még szakember segítségét is kérte.
Stohl András és a Nagy Ő-ben megismert kedvese, Kiss Kriszta szakítottak. A kapcsolatukról, és arról hogyan ért véget, Lékai-Kiss Ramóna műsorában meséltek először. Mindkettejük őszintén nyílt meg azokkal a nehézségekkel kapcsolatban, amelyek végül a nagy szerelem végét eredményezte.
Stohl András és Kedvese Kiss Krisztina szakítottak
Hónapokon át lázban tartotta az országot, hogy vajon együtt maradt-e a Nagy Ő és választottja. Ezúttal Lékai-Kiss Ramóna TV2 Titkok Ramónával című műsorában megkaptuk a várva várt válaszokat. A kettejük közt kialakult tündérmese nem a várt módon ért véget, s a háttérben feldolgozatlan sebek okozták a nehézségeket, ami miatt végül nem valósulhatott meg a közös jövő. Stohl András olyan belső nehézségekkel is megküzdött, melynek feldolgozásához szakember segítségét kellett kérnie.
Az elmúlt napokban véletlenszerűen folyamatosan elém kerülnek az epizódok, és nagyon jó érzés visszanézni ezt az egészet. Mindig mosolygok, amikor részleteket látok az adásból, mert valóban nagyon szép kezdet volt (...) A szimpátia rögtön megvolt köztünk, de az első egy-két randink azért döcögősre sikerült. Ennek ellenére éreztem, hogy jól esik, amikor látom, ahogy András boldogan rohan felém a lépcsőn
- idézte fel a nosztalgikus pillanatokat Kiss Kriszta. A műsor kezdete után 5-10 nappal később már tudta, hogy érzelmeket táplál a színész iránt.
A titkolózás és korábbi sebek is beleszóltak a közös jövőbe
Stohl Andrásnak fogalma sem volt arról, hogy kik lesznek azok, akik megküzdenek a kegyeiért. „Brutálisan hosszú éjszaka volt, meg kellett várnunk, hogy besötétedjen. Fogalmam sem volt a lányokról, ravaszul volt összerakva a műsor, és az első négy hölgy nagyon kecsegtető volt. Aztán ahogy ment előre az idő, én is fáradtam, jött Princess Szabina, akitől rendesen betojtam. Egyszer csak megérkezett az utolsó hölgy, de akkor már meglehetősen kétségbe voltam esve. Amikor Kriszta kiszállt az autóból abban a piros ruhában, álarcban, valami azonnal történt bennem. Akkor megint egy picit megnyugodtam” - idézte fel az első pillanatokat András.
Bár úgy tűnt meg van köztük az összhang, a műsor utáni kényszerű titkolózás és a színész bizonytalansága beárnyékolta a kapcsolatukat. Októbertől januárig nem jelenhettek meg közösen a sugárzás kezdetéig, ez pedig az intimitás felemésztését eredményezte. S bár András imádta Krisztát a benne lévő kettősség megijesztette; Kriszta távolságtartó, külsőségekre odafigyelő vidéki lány, aki nem akart azonnal csókolózni a kamerák előtt, ez pedig mélyen megsebezte András hiúságát. A szakításhoz azonban nem csak ezek vezettek, hanem András múltja, a feldolgozatlan válás.
Nem voltam készen arra, hogy egy állandó párkapcsolatom legyen, egy odaköltözős, azonnal beleugrós dolog. Én még mindig a gyász fázisában vagyok, nem dolgoztam fel (szerk: utalt a válására Stohl). Az elengedés elején járok, nem tartok ott, hogy mély, állandó kapcsolatom legyen
- mondta a műsorvezető, akinek szakember segítségét kellett kérnie a feldolgozáshoz.
A szerelem nem, de a barátság megmarad
„Nekem teher volt ez a rengeteg elvárás, ami jó irányból indult, de ez a hol van az András, miért nincs ott... Nem volt olyan nap, hogy ne kellett volna magyarázkodnom (...) Azt láttam, hogy András egyáltalán nem tart ott, hogy befogadjon valakit a lakásába és a szívébe” – mondta Kriszta utalva arra, hogy a nézők általi elvárások is megnehezítették, hogy ellazuljon a kettejük kapcsolatába.
A szerelem ugyan nem mélyedt el kettejük között, ennek ellenére felnőtt emberként, jó barátként megmaradnak egymás életében.
Soha nem fogjuk törölni és soha nem fogjuk szégyellni
– zárta Stohl András, akinek bár élete legnehezebb munkája volt elmondása szerint, bármikor újra forgatná a műsort - olvasható a Bors cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre