Hatalmasat vesztett A Nagy Ő miatt Kiss Kriszta, súlyos vallomást tett

A képernyőn látott csillogás és a mindent elsöprő siker mögött sokszor súlyos döntések és családi drámák húzódnak meg. Kiss Kriszta, aki A Nagy Ő című népszerű párkereső műsor fináléjában elnyerte Stohl András szívét, most Hajdú Péter vendégeként, a Beköltözve legújabb adásában rántotta le a leplet a kulisszatitkokról. A sikeres üzletasszonyból lett reality-sztár őszintén beszélt arról a belső vívódásról, amit a hirtelen jött népszerűség és a korábbi, gondosan felépített szakmai élete közötti feszültség okozott. Míg a nézők csak a magabiztos nőt látták, a háttérben komoly aggodalmak emésztették a szeretteit.

Kiss Kriszta családja nem örült A Nagy Ő-nek

Kiss Kriszta nem szépítette a helyzetet: a környezete korántsem fogadta kitörő örömmel, amikor kiderült, hogy ország-világ előtt keresi a boldogságot:

Nagyon vegyes volt a fogadtatás. Volt, aki maximálisan támogatott, és volt, aki kevésbé. A családom eleinte nem igazán örült. Ők sokat néznek tévét, és aggódtak, hová fognak engem ezután sorolni. Évek óta vezetői pozícióban dolgoztam, nagyon sok mindent szépen felépítettem szakmailag, és attól féltek, hogy ez a műsor lerombolja az addigi érdemeimet

– mesélte Kriszta. Az aggodalom nem volt alaptalan, hiszen a magyar üzleti szférában a valóságshow-szereplés még ma is kockázatos bélyeg lehet. Kriszta maga is látja a kettősséget: bár a barátok és volt kollégák gratulálnak, a szakmai jövőjét illetően maradtak benne kérdőjelek.

„Nehezen tudom elképzelni például, hogy egy klinikatulajdonos azzal keressen meg: a jövőben vezessem az intézményét, pont emiatt a szereplés miatt” – ismerte el őszintén.

Új kapuk nyíltak meg: Jön a tanácsadói karrier?

Bár a régi karrierje talán veszélybe került, Kriszta egy egészen új világot fedezett fel önmagában. A nézők rajonganak a stílusáért, a higgadtságáért és a megjelenéséért, ez pedig új célokat adott neki. Úgy érzi, végre rájött, mennyi értéket hordoz, amit korábban talán ő maga sem vett észre:

Megerősítést nyertem abban, hogy olyan nő vagyok, akit elfogadnak az emberek, és akik kíváncsiak az életemre. Érdekli őket az étkezésem, a samponom, a gondolkodásmódom. Jövőben tanácsokat szeretnék adni a nőknek. Eddig nem voltam teljesen tisztában azzal, mennyi jó tulajdonságom van

– árulta el.